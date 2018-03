Jarry y su adaptación al circuito ATP: “Jugando a este nivel no te puedes relajar”

Nicolás Jarry está viviendo un buen momento y lo está aprovechando de buena forma. Tras disputar la final en el Abierto de Sao Paulo, el tenista nacional sigue con su preparación para el Masters de Miami.

El cambio de disputar Challengers a competencias ATP se ha notado, pero es algo a lo que ha sabido adaptarse. “La diferencia de puntos enorme. Con dos partidos ATP saco los mismos puntos que ganando un Challenger. El nivel es muy alto y hay que estar preparado y yo lo estuve. Físicamente y mentalmente estábamos preparados. Era cosa de jugar y tener un poquito de suerte también”, comentó. “Contra Robin Haase en Pune me di cuenta de que estaba en el nivel y que sólo faltaba jugar”, agregó.

Ahora el panorama se abre a nuevos competidores. “Todos los jugadores son buenísimos. Hay que ir conociendo a los jugadores. Tengo que integrarme bien a los otros circuitos en Europa y Asia y también va a ser un desafío”.

“Uno no tiene espacio al error, tengo que jugar más agresivo que nunca. Si no das el 100 por ciento, te pasan a llevar. A veces jugando con un jugador de menor ranking uno se relaja un poquito, pero a este nivel no se puede hacer eso”.

Tan importante como la preparación física es la mental, aunque en este sentido Jarry dice estar “con las mismas dudas, los mismos problemas. Y eso va a ser para siempre.Físicamente estoy bien, solo cansado. Cada partido que jugué lo tomé como una final”.

En lo inmediato, Jarry se centra en un nuevo desafío: El Masters de Miami. “Me bajé de Indian Wells para prepararme bien para Miami. Jugar partidos es el mejor entrenamiento. Jugando es donde uno de verdad mejora”.

Además, se dio el tiempo de analizar el próximo duelo contra Argentina en abril por la segunda ronda del Grupo I de la Zona Americana. “Los números son los números, más allá de que en Davis los números no pesan tanto. Jugué contra tres posibles jugadores de ellos (Horacio Zeballos, Guido Pella y Diego Schwartzman) y fue una linda experiencia”.