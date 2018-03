Jarry logra el mejor triunfo de su carrera en Río

Nicolás Jarry (94°) sigue dando grandes muestras de que puede competir de igual a igual con los mejores del mundo. Y hoy fue la confirmación de esto en el ATP 500 de Río, donde derrotó por 7-5 y 6-3 al español Albert Ramos (19°), en el que se convierte así en el mejor triunfo de su carrera.

El comienzo fue errático para el chileno, quien de entrada cedió su saque. No obstante, cuando todo parecía perdido, consiguió dos quiebres consecutivos para llevarse el set ante el cuarto cabeza de serie del certamen.

El hispano no encontraba respuesta a los tiros profundos de la mejor raqueta del país y lo pagó caro. Jarry llegó a ponerse 5-1 en la segunda manga. No obstante, los nervios estiraron la definición un poco más. Pero no fue problema, ya que con un ace cerró a lo grande un triunfo importantísimo para su desarrollo.

La victoria le garantiza al nieto de Jaime Fillol instalarse alrededor del puesto 86 del ranking mundial, su mejor clasificación.

En la siguiente ronda, enfrentará al ganador del duelo entre el uruguayo Pablo Cuevas (33°) y el portugués Gastao Elías (114°).