Juan Mata y la llegada de Alexis al United: “Es un gran jugador y tenerlo con nosotros es una fantástica noticia”

La llegada de Alexis Sánchez al Manchester United ha generado gran revuelo en Inglaterra, es que el delantero chileno se convirtió en el jugador mejor pagado de la Primier League y se espera que sea determinante dentro del campo de juego.

Las actuaciones del ex Arsenal no han sido las esperadas, por lo que las críticas al nivel mostrado por el Niño Maravilla no tardaron en llegar. Ante esta situación, su compañero de equipo Juan Mata salió a respaldar al chileno y se mostró contento con la llegada del tocopillano al United. “Alexis en un gran jugador y tenerlo con nosotros es una fantástica noticia”, dijo el ex Valencia a Sky Sports. Además, agregó que: “la competición es alta, en un equipo como Manchester United siempre habrá lucha por ganarse un lugar”.

Alexis Sánchez y el United verán acción el próximo lunes frente al Crystal Palace en el cierre de la fecha 29 de la Premier League.