Jugador del Hull City se retira por fractura en el cráneo

El 22 de enero de 2017 jugaban Hull City y Chelsea por la Premier League cuando en una desafortunada jugada el mediocampista Ryan Mason salta a disputar una pelota con el defensor inglés Gary Cahill y termina con una fractura de cráneo. Casi 13 meses después tuvo que anunciar su retiro del fútbol por recomendación médica.

El mismo club fue el que dio a conocer la decisión del jugador de 26 años a través de sus redes sociales. “Es con profundo pesar que el Club tiene que anunciar que, tras la lesión en la cabeza sufrida el 22 de enero de 2017, Ryan Mason tiene que retirarse del fútbol con efecto inmediato”, escribieron.

🔶◾️ | It is with deep regret that the Club has to announce, following the head injury suffered on 22nd January 2017, @RyanMason is to retire from football with immediate effect ➡️ https://t.co/ccKiMlH6ZK pic.twitter.com/uNQ6mALO35

