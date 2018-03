Jugador del PSG: “Todos sabemos que Neymar tiene privilegios”

El brasileño Neymar es la principal figura del PSG, que lo llevó a su plantel desde el Barcelona y lo convirtió en el futbolista más caro de todos los tiempos. Su lugar en el equipo parisino es de absoluto privilegio, al punto que ya ni sus compañeros se esmeran en disimularlo. El ex Santos es tratado de manera especial en Francia, al igual que el delantero Kylian Mbappé. Ambos gozan regularmente de permisos especiales, pero en la cancha se han transformado en la piedra angular del proyecto deportivo del club.

“Neymar es un tipo muy fácil. Podría ser más arrogante, por todo lo que es y significa, pero no es el caso”, expresó el volante Adrien Rabiot. “Todos sabemos que Ney tiene privilegios en el vestuario, al igual que Kylian, pero no pasa nada. A mí no me molesta, no le presto atención alguna. No estoy celoso de ninguno de los dos”, añadió el mediocampista en diálogo con el diario L’Equipe.

En su primera temporada en Francia, el astro brasileño suma 27 goles y 16 asistencias en 26 compromisos, números que dan cuenta de su dominio y figuración, y que lo dejan en buen pie para el inicio de la segunda mitad de la campaña, que comienza esta semana con los primeros partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones, instancia en la que los parisinos se medirán al Real Madrid, en el cruce más destacado de la ronda de 16 mejores de Europa.

“El Real Madrid va a querer salvar la temporada ante nosotros y seguro van a estar muy motivados. Tienen más experiencia que nosotros, pero va a ser un gran partido. Las posibilidades son de 50 y 50”, cerró Rabiot.