La autoexpulsión absurda de Opazo

Se jugaban los descuentos del partido entre Colo Colo y Audax Italiano, cuando Pablo Guede decidió sacar de la cancha a Óscar Opazo para que entrara Insaurralde. En ese momento los jugadores itálicos fueron a apurar al Torta, porque consideraban que estaba haciendo tiempo en el cambio, por lo cual el ex Santiago Wanderers reaccionó de mala manera y se enfrascó en una discusión con un par de jugadores de Audax. El cambio finalmente no se realizó. El árbitro le sacó la segunda tarjeta amarilla y lo expulsó. Ante esta situación, frena la sustitución y Guede comienza a reclamar airadamente, incluso, ingresa a la cancha para evitar quedarse con un jugador menos. Los reclamos no fueron aceptados por el juez, y el ex entrenador de Palestino tuvo que reordenar el cambio. Sacó del campo de juego a Jorge Valdivia por el defensa proveniente de Boca Juniors.

Opazo había sido una de las figuras del sufrido triunfo de Colo Colo. Le cometieron la falta en el primer gol del partido y habilitó a Paredes para marcar la segunda conquista. Pero su expulsión arruina su actuación y afecta el planteamiento táctico de Guede, debido a que es una pieza fundamental. “No me voy a referir a los árbitros, prefiero aguantármela. Lo de Opazo no lo vi, no sé. Sólo sé que nos pegaron un montón de patadas y nosotros terminamos con diez”, dijo el técnico de Colo Colo sobre el arbitraje.

El lateral derecho se perderá, al menos, el próximo partido con Palestino en condición de visitante, correspondiente a la tercera fecha del campeonato. Se fue sin hacer declaraciones.