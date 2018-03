Universidad Católica le ganó por la mínima a Unión La Calera en San Carlos. El único gol lo anotó Diego Buonanotte, figura de los cruzados, que habló una vez finalizado el encuentro.

“Fue un partido muy duro y molesto, Calera juega muy bien. En el primer tiempo nos costó encontrar espacios”, dijo el argentino al CDF. “En el segundo (tiempo) metió mano el entrenador y nos paramos mejor, nos costó llegar al arco, pero las pocas que tenemos las convertimos”, agregó.

Además, comentó: “Ganar es importante, uno se acostumbra. Es bueno a veces no jugar bien pero ganar, porque agarras ritmo de partido y la idea del entrenador. Van cuatro y ganamos los cuatro. Ahora a descansar y pensar en el quinto consecutivo, desde el lunes pensamos en Iquique”, concluyó el volante.

Por su parte, Fernando Cordero, que fue titular por primera vez en el campeonato 2018, dijo que es importante la rotación que propone Beñat San José y que quienes no juegan deben respetar la decisión del técnico.

“Hay una rotación importante, pero no se siente la diferencia de quien sale y quien entra, eso en los planteles no se ve mucho”, dijo el Chiqui. “Hay jugadores grandes que no vienen jugando, a mi me ha tocado ir a la banca y no jugar, pero esto es así. Por respeto al compañero, hay que comérsela calladito”, añadió.

Cordero también hizo hincapié en el buen inicio de torneo: “Hace mucho rato que Católica no empezaba un campeonato así. El plantel está muy contento en general”, cerró el zurdo.