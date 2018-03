La contradictoria foto de la rusa Sergeeva

La atleta rusa de bobsleigh, Nadezhda Seegeva, marcó positivo en el test de doping en los Juegos Inviernos el pasado 18 de febrero, debido a un medicamento al corazón. Pero a principios de febrero la deportista participó en una campaña antidoping con un poleron que llevaba la frase “Yo no me dopo”.

Seegeva terminó duodécima en su disciplina, pero falló en un control fuera de competición, luego de que apareciera en el test la droga trimetazidina, que se encuentra en la lista de sustancias prohibidas. El Tribunal Arbitral de Deporte (TAS), la declaró culpable de violar la reglamentación, y la descalificó de los Juegos Olímpicos de Invierno.

“Nadezhda Sergeeva confirmó que no tomó tal medicamento, y el equipo confirma que no recibió ninguna medicina. Los representantes de la Federación en los Juegos Olímpicos están comenzando a preparar una defensa”, señaló Alexander Zubkov, presidente de la Federación Rusa de Bobsleigh. En tanto la atleta ha acatado la suspensión provisional y no ha apelado para eliminar o reducir el periodo que estará inhabilitada.