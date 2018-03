La dura crítica de Riquelme a los futbolistas actuales: “Ponen fotos con el peluquero en la concentración”

Juan Riquelme es uno de los principales referentes del fútbol argentino y sudamericano. En ese contexto, el exfutbolista de Boca Juniors intenta marcar una diferencia respecto de cómo los futbolistas de su época, ni tan lejana, encaraban la actividad, a diferencia de los actuales jugadores de elite.

La crítica es dura. “Nosotros amábamos jugar al fútbol, no jugábamos a la Play, no nos interesaba mostrar que paseábamos al perro, ni bailar después del partido. Ahora, nadie pone nada de fútbol, nadie pone partidos de la Champions o Nacional B… ponen fotos con el peluquero en la concentración”, dice el exjugador del Barcelona y el Villarreal en una entrevista a Fox Sports.

Y vuelve sobre el particular. “A mí me encanta conocer a todos los jugadores y creía que mirando al fútbol aprendía todos los días, sentía que podía aprender. Ahora veo cosas nuevas que no sé si podría aguantar. Menos mal que viví la época anterior. Antes dependía de mí, ahora sufro mucho con cada partido. Me enojo, puteo un poco… porque ya no puedo hacer nada”, concluye.