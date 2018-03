La LNB sufre por extranjería

Un fin de semana que pudo haber sido definitivo en la Liga Nacional de Básquetbol, tuvo que posponerse. Un llamado de fiscalización de Extranjería hizo que los directivos del campeonato, luego de conversar con los clubes, determinaran suspender el sexto juego de las llaves de semifinales en la conferencia Centro, el mismo día en que se iba a disputar Municipal Puente Alto frente a Los Leones y el día previo a Universidad Católica ante Universidad de Concepción.

“Esta decisión se basa en la información recibida por dos clubes, en cuanto a que serían revisados los contratos de los jugadores extranjeros, indicando que existirían errores en sus trámites con extranjería. Esto sería realizado en los gimnasios donde se desarrollan los encuentros del fin de semana minutos antes del comienzo del compromiso… La LNB responsablemente ha decidido que cada club revise esta situación y entregue a las autoridades correspondientes la información correcta; y una vez realizado este trámite, retomar los encuentros”, indica el comunicado de la LNB, informando la suspensión.

Matías Rivera, gerente general de la Liga, confirmó que el problema se generó en Universidad Católica y Municipal Puente Alto.

Según explica Enzo Hernández, gerente de Puente Alto, es un trámite normal: “Ellos fiscalizan el show y los extranjeros son parte de esto. Nos comunicaron el viernes a las 12.30 de la tarde que esto iba a pasar. No estamos de acuerdo con la suspensión”, indica el directivo. Además, agrega: “La PDI se dio cuenta de que muchos extranjeros que iban saliendo de la Liga tenían visa de turista y con el tema vencido. Surgió una alerta a nivel interno y decidieron fiscalizar”. El pasaporte, el contrato de trabajo con el equipo y un comprobante de permiso hecho por la gobernación o migración son los documentos a revisar. “Nuestros jugadores están regularizados y listos para ser fiscalizados”, concluye.

Los Leones, rival de los puentealtinos, es uno de los clubes que se vio perjudicado por la suspensión, cambiando su programación inicial. “Fue sorpresivo, pero alcanzamos a organizar y parar el viaje a Santiago”, cuenta Claudio Jorquera, técnico del equipo de Quilpué. Y agrega: “Estando en pleno juego con situaciones como estas, no creo que sea lo más adecuado. No me parece una medida desacertada la suspensión”.