La mochila que nadie se pone

Patricio Yáñez, Leonel herrera, Juan Carlos Peralta y Gabriel Mendoza, campeones de la Libertadores 1991, desmenuzan los últimos fracasos del Cacique en la Copa, esos que el actual plantel elude y del que no quieren hacerse cargo. Mañana, Colo Colo inicia el camino para dejar atrás diez años de traspiés en siete ediciones.

2008: El primer fracaso continental

Último duelo: CC 1 -1 Atlas

“Faltó capacidad. Se igualó con Boca en puntaje, pero se marcó un gol menos. Colo Colo siempre tuvo opciones pero no las supo liquidar. La Copa no es una cuestión de suerte. En esa copa faltó manejar los partidos y cerrarlos de otra manera. Es algo que se trabaja”. Patricio Yáñez, exdelantero.

2009: El gol a último minuto

Último duelo: CC 0-1 Palmeiras

“Colo Colo tuvo opciones y oportunidad de avanzar, pero se la farreó. Yo pensaba que avanzábamos, pero un gol al último minuto de Palmeiras terminó liquidando al equipo. El camarín era complicado y Barticciotto estaba muy apestado. Tan apestado que dejó el equipo”. Patricio Yáñez, exdelantero.

2010: Falta de experiencia

Último duelo: CC 1-1 Cruzeiro

“Colo Colo tenía buenos jugadores, pero sin experiencia. Estaba Charles Aránguiz, Macnelly Torres y Ezequiel Miralles, entre otros. En esa Copa se empataron dos partidos de local (Vélez y Cruzeiro) que terminaron pasando la cuenta. Para ganar la Copa no puedes enredarte en casa”. Gabriel Mendoza, exdefensa.

2011: Silencio en el Monumental

Último duelo: CC 2 -3 Cerro

“Colo Colo pecó de ingenuo en ese torneo. El gol de Jonathan Fabbro de Cerro Porteño al último minuto aún nos duele, aunque sé que nunca más le va a salir en su vida. Ya faltando tan poco tienes que reventar la pelota y cuidar el triunfo. Colo Colo siguió atacando hasta que salió el gol de Cerro y se acabó todo”. Gabriel Mendoza, exdefensa.

2015: Santa Fe arruinó todo

Último duelo: Mineiro 2-0 CC

“Cosas como lo que ocurrió con Santa Fe, en el último partido en casa y que si se ganaba se aseguraba la clasificación, es por falta de jerarquía, por mirar sobre el hombro al rival y por esa confianza excesiva. Además, muchos jugadores de afuera y no de la casa”. Juan Carlos peralta, exvolante.

2016: Macul no asustó

Último duelo: CC 0-0 I. del Valle

“Sin duda en este tipo de competencias, lo principal es hacerte fuerte en casa, como fue nuestro caso en la Copa del 91. Es indispensable que tienes que asegurar de local. Si no, no se puede. Y ese año Colo Colo no pudo, sólo le ganó a Melgar y empató con Mineiro e Independiente del Valle”. Leonel Herrera, exdelantero.

2017: Botafogo tuvo más jerarquía

Último duelo: CC 1-1 Botafogo

“Fui a Rio al partido con Botafogo, donde se mejoró muchísimo tras un primer tiempo flojo. Todos quedamos con la sensación de que teníamos las armas para darlo vuelta en casa, donde se quedó en ventaja temprano pero faltó un poquito de jerarquía para asegurarlo”. Leonel Herrera, exdelantero.