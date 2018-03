La razón por la que Sergio Ramos abandonó la cancha por cinco minutos: “Se ha cagado un poco”

Un hecho curioso sucedió durante la victoria del Real Madrid ante el Eibar por 1-2, donde no jugó Fabian Orellana por lesión.

Corría el minuto 73 y el partido empataba 1-1. En ese momento, aprovechando la detención del partido por un jugador en el suelo, Sergio Ramos corrió donde el árbitro principal, le susurró algo al oído y continuó raudo hasta los camarines.

Todo el estadio se dio cuenta de tan extraño abandono, así que los murmullos no se hicieron esperar. El tiempo pasaba y el zaguero no volvía, por lo que un delegado del banco merengue tuvo que salir a dar explicaciones: Ramos fue al baño con urgencia.

Ya en el 78′, el capitán madridista regresó al terreno de juego y pudo ser testigo del segundo tanto de Cristiano Ronaldo, que firmaría la victoria final.

En conferencia de prensa y en medio de múltiples risas, Zinedine Zidane explicó la situación: “Se ha cagado un poco. Ha ido al baño y ha vuelto”.

El mismo defensa publicó en su Twitter con respecto a su apuro: “Típico apretón (llamada de la naturaleza)”.

Típico apretón. / Nature calls.🤭

Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. 🔋

Gol del equipo. / Team goal. ⚽️

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. 🏠

¡Seguimos! / Let's keep it up.💪#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 10, 2018