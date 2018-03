La Roja es muy mayor para el método Bielsa

Tras interiorizarse del trabajo del Loco en Pinto Durán, por una charla que sostuvo con expertos del INAF, Rueda concluye que no puede aplicar su misma intensidad.

Reinaldo Rueda escribía sin parar en su libreta, como si se tratara del mejor alumno de una clase, el más estudioso. ¿Cuáles eran sus apuntes? Los conceptos y las inquietudes periodísticas desarrollados en su última conferencia de prensa. “Todos ustedes me dan un material de trabajo interesantísimo”, le explicó a los periodistas presentes en el complejo Fernando Riera, el jueves pasado.

No es casualidad ni un diseño prefabricado. Al contrario. El colombiano quiere empaparse de todo lo que implica la Roja, de todo lo que la rodea. Está convencido de que mientras más información maneje sobre el Equipo de Todos mejores decisiones podrá tomar para su etapa como seleccionador. De ahí su interés en las consultas de los medios.

Dentro de ese contexto se enmarca la visita que recibió el entrenador este jueves en Juan Pinto Durán, sólo unas horas después de que finalizara su primer microciclo de trabajo al mando de un grupo de proyección del bicampeón de América.

Rueda quería empaparse de la filosofía y metodología que había empleado Marcelo Bielsa durante su paso por Chile, para interiorizarse en detalle de lo que realizó el Loco en el inicio de la generación dorada. Para eso, propició una reunión con diversos profesionales del Instituto Nacional del Fútbol (Inaf), conocedores de la filosofía del rosarino.

“En Pinto Durán lo visitaron Luis Rodríguez, director de la carrera de entrenador en el Inaf; Rocío Yáñez, ex ayudante en Lota Schwager y George Biehl, profesor de educación física, ambos docentes del instituto. Biehl incluso fue ayudante técnico de Ivo Basay en la Sub 20, cuando estaba Bielsa en la Adulta”, explican desde la federación.

Según comentan en Pinto Durán, el ex DT de Ecuador y Honduras, luego de la exposición de sus invitados, llegó a la conclusión de que hoy no podría replicar la metodología Bielsa en la selección chilena. ¿Por qué no? Por la edad de los jugadores.

Desde la llegada del ex Newell’s Old Boys a la Roja (agosto de 2007) han pasado más de 10 años. Es decir, la alta exigencia, presión y estrés que implica el método Bielsa hoy no sería el plan ideal bajo el punto de vista de Rueda.

Según la apreciación del técnico campeón de la Copa Libertadores 2016, la Roja requiere otro camino, otra orientación para volver a ser competitiva, lo que no implica dejar de lado la identidad adquirida y asumida por la Selección, es decir, el protagonismo y la vocación ofensiva del equipo.

Fueron alrededor de 45 minutos de conversación en los cuales Rodríguez, Yáñez y Biehl le dieron la bienvenida al cafetero, que también manifestó que el bajón futbolístico de Chile era normal, que lo vivió en Colombia, y que España y Brasil eran ejemplos recientes.

Docencia y formación

Además del interés en el trabajo de Bielsa, Rueda también tiene otras inquietudes tales como el fútbol formativo en Chile y la carrera de técnico de fútbol impartida por el Inaf, cuestiones de las que pudo recabar información.

Por ahora, Rueda sigue estudiando y tomando apuntes sobre diversos aspectos previo a su debut en la banca a fines de marzo, cuando la Roja enfrente a Suecia y Dinamarca, en Europa.