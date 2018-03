La sinceridad de Germán Cavalieri: “No sé si el resultado fue justo”

Germán Cavalieri, junto a Palestino, lograron su primera victoria del campeonato. En conferencia de prensa, tras la victoria, el entrenador sostuvo: “Contento por el resultado y el partido que hicimos, muy prolijo en todas las líneas. Colo Colo es un rival de mucha jerarquía. Habíamos empezado mal y ganar un partido así da tranquilidad”.

En ese sentido, siendo muy sincero, el trasandino agregó: “No sé si es justo el resultado. El partido fue parejo, pero a mí ya me ha tocado perder muchos partidos injustamente”.

Además, sobre su plantel, reparó: “Este es un equipo al que han venido doce jugadores nuevos. Es normal que se tengan que ir conociendo. Quizás hubiésemos ganado en los tres partidos, pero igual estarían en etapa de aclimatación”.

En cuanto a su relación con Pablo Guede (fue su ayudante técnico), afirmó: “Nos conocemos, pero eso no determina nada, porque Colo Colo viene muy bien; hoy hicieron dos o tres cambios y no los sintieron. El partido no pasó por ahí”.

Roberto Gutiérrez, por su parte, en CDF, se refirió a sus dos goels que le dieron el triunfo a los árabes. “Salieron dos goles muy bonitos. Independiente de eso, fue la primera opción que se me vino a la cabeza y por eso definí de buena manera”, dijo.