La sinceridad de Guede tras el triunfo: “Hace ocho meses este partido lo perdíamos”

Pablo Guede analizó en conferencia de prensa el agónico triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano. “El resultado fue consecuente con el desarrollo del partido”, comentó el técnico del Cacique. “Tuvimos posibilidades para matarlo antes, fueron infinidad de jugadas de gol que tuvimos a favor y no pudimos concretar. Me quedo con la reacción del equipo después del empate, con el Tanque que la metió con la cabeza”, agregó Guede sobre el tercer gol de Paredes, la figura de la jornada.

Con respecto a la expulsión de Óscar Opazo, el argentino partió diciendo: “No me voy a referir a los árbitros, prefiero callarme y aguantarla y que sigan haciendo su trabajo de la mejor manera. Lo de Opazo no lo vi, sí vi que nos pegaron un montón de patadas y nosotros terminamos con 10”, comentó.

El entrenador de Colo Colo se manifestó contento por el avance de su equipo. Al respecto, dijo: “Hace ocho meses si nos empataban, el partido lo perdíamos. Ahora lo ganamos, es un progreso súper importante. Hicimos un montón de cosas bien, llegamos por fuera tirando centro, por dentro mano a mano, con un penal, tiros libres, jugadas muy claras, pero no siempre puedes meterlas todas”.

Finalmente, el estratega albo alabó las condiciones de Nicolás Orellana, que volvió de su préstamo en Everton y se ganó un puesto en el once titular. “Lo de Nico no es casualidad, lo quise para jugar la Libertadores cuando me enteré que es de Colo Colo. Es un pibe del club que se ganó el puesto trabajando. Es un ejemplo para los más jóvenes: trabajando desde la sombra también se puede jugar”, concluyó el técnico ganador de la jornada.