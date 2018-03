“La situación de Colo Colo es inexplicable”

En Estadio Seguro esperan explicaciones. El 7 de febrero, a través de una carta de cuatro carillas, que fue publicada ayer por La Tercera, el ente de seguridad de Gobierno solicitó a la ANFP que denunciara ante el tribunal de disciplina a los clubes que se niegan a ejercer el derecho de admisión, según quedó acordado en el protocolo que se firmó en el consejo de presidentes, en agosto de 2017. En la misma misiva, se exige que se aplique una multa a las instituciones que están incumpliendo el reglamento, que va desde una advertencia hasta la suspensión de participar en las actividades del torneo nacional.

Las miradas apuntan a Colo Colo. El cuadro de Macul arrastra 263 casos (en la carta se apuntaba 246) a los que se niega aplicar el derecho de admisión. La cifra se actualizó luego del duelo amistoso ante Cajamarca, de Perú, y los enfrentamientos ante Antofagasta y Audax Italiano, por el torneo Nacional.

Desde su oficina, José Roa, encargado del plan estadio Seguro, critica el poco compromiso de Blanco y Negro para sumarse a la lucha contra la violencia en los estadios: “Resulta incomprensible que un club que tiene uno de los principales desafíos en materia de seguridad, bienestar y convivencia en Chile no tenga el compromiso y la disciplina para ejercer el derecho de admisión y cumplir la obligación que la ley establece. Eso llama la atención”, comienza diciendo. “Lo de Colo Colo no tiene explicación. Ha ejercido el derecho de admisión para algunos casos y para otros, no. Eso no tiene explicación. Colo Colo pone en tela de juicio su nivel de compromiso real y efectivo de mejorar las condiciones en materia de seguridad, bienestar y convivencia en los estadios”, agrega.

Los casos que dejan en tela de juicio a los hinchas del Cacique (ver tabla anexa) hoy no son escuchados en Macul. Desde Blanco y Negro exigen que se les haga llegar el motivo de la detención para justificar la medida adoptada por el ente de seguridad de gobierno: “De acuerdo a lo que quedó establecido en la ley, en el propio protocolo aprobado en el consejo de presidentes, se establece que se deben respetar los derechos de admisión cuando estadio seguro informa que un hincha no debe ingresar a un reducto deportivo”, responde Roa. “¿Si los casos pendientes son miembros de la Garra Blanca? Son hinchas de Colo Colo de distintos sectores del estadio. La ley no distingue ningún tipo de afiliación. Sí le puedo decir que ‘obras son amores más que buenas explicaciones’. No hay mejor compromiso de un club de querer mejorar las normas de convivencia que aplicando el derecho de admisión correspondiente”, agrega.

Multa por guardias

La lucha entre Estadio Seguro y Blanco y Negro suma varios capítulos. En la Intendencia, el Cacique registra cuatro causas pendientes que le podrían significar una multa de hasta $ 420 millones por incumplimientos a las reglas de organización (ver tabla secundaria). Además, en el duelo ante Audax Italiano, disputado este domingo en el Monumental, acreditaron una menor cantidad de guardias de seguridad acorde al público permitido.

“En los partidos que ha organizado ByN durante este año se han visto serios incumplimientos del nuevo proveedor (hoy es Valgo Seguridad). Si bien ByN ha cambiado en varias oportunidades de proveedor, el responsable es únicamente el club organizador”, dice Roa. Este medio quiso tener una versión de Blanco y Negro, sin embargo, estos no quisieron referirse a los hechos.

Desde Carabineros, confirman que Colo Colo, por ley, debía contratar 345 guardias privados para el partido contra Audax, con aforo para 40 mil personas. Sin embargo, el club apenas presentó poco más de 200 funcionarios de seguridad. Esto se considera una falta grave y considera un castigo económico de hasta 10 UTM ($ 4,7 millones).

Desde Estadio Seguro confían en una rápida acción de la ANFP. Tal como lo hizo la U y la UC, quienes ayer luego de enterarse de la denuncia, pidieron actualizar su base de datos para aplicar los derechos de admisión correspondientes: “Contamos con que la ANFP continuará colaborando como lo ha hecho en estas materias, ejercerá el derecho de admisión que pueden aplicar contra estas personas y pasará las multas correspondientes. De no ser así, haremos todo lo necesario para que estas personas queden impedidas de entrar al estadio y quienes no hayan cumplido con la normativa paguen lo correspondiente”.