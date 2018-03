Esta mañana se realizó la presentación del Cachantún Open 2018, más conocido como el Challenger de Santiago, que se realizará en el Club Manquehue, a partir del próximo lunes. El certamen tendrá cuatro chilenos invitados en el cuadro principal: Alejandro Tabilo, Tomás Barrios, Christian Garin y Gonzalo Lama.

Este último destacó la posibilidad de sumar puntos en el país: “Es muy importante tener torneos en nuestra zona, porque hay muy pocos, Para mí es muy bueno, es mi casa y ojalá pueda rendir de la manera que quiero. Lo único que quiero es ganar un challenger en Chile. Siempre he tenido las ganas y ojalá se diera este año”.

Por su parte, Barrios expresó que espera retomar el rumbo en Santiago. “Partí el año muy bien, ganando en Estados Unidos, después tuve un par de semanas más o menos y ahora estoy con muchas ganas de hacer lo mejor”, sostuvo sobre el certamen, que tendrá entre las principales atracciones al español Tommy Robredo, ex número cinco del mundo.

Al ser consultado sobre el duelo ante Argentina, en San Juan bajo cancha de arcilla indoor, Lama respondió: “Es durísimo jugar contra Argentina de visita, pero sorprendentemente pusieron unas condiciones que a nosotros nos gustan. No sé si es por plata o porque no están respetando poco. Estamos muy motivados con dar el golpe. No sé si tranquilamente, pero no es imposible ganarles en el momento en que estamos ahora”..