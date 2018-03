Las llamadas pendientes de Rueda

Reinaldo Rueda viajó a Europa para reunirse con 11 futbolistas. Luego pasó por México, donde se vio con otros 16 jugadores. De vuelta en Chile, convocó a 24 seleccionables más que juegan en el torneo local para un microciclo de una semana de entrenamientos. Un total de 51 nombres propios con los que el nuevo seleccionador ha conversado. Y sin esconderse. En unos saludables nuevos tiempos, la ANFP ha transparentado al detalle cada movimiento del colombiano. También sus charlas con un buen número de entrenadores del ámbito local: Guede, San José, Ramírez, Cavalieri, Hoyos, Palermo… Rueda ha hablado con todo el mundo. O en realidad, no. Hay un grupo de miembros del plantel, los veteranos del medio local, que siguen esperando. Los mayores de 30.

Jara (32), Beausejour (33), Herrera (36), Fuenzalida (33), Valdivia (34), Paredes (37), Pinilla (34), Carmona (31)… Esa podría ser la lista de los olvidados. ¿Significa que Rueda no los tiene en cuenta? No necesariamente.

Así explicó el jueves el técnico su “olvido”. “Con algunos jugadores no he tenido la oportunidad de hacer esos diálogos. Me falta también esa cobertura, como con algunos técnicos que contacté vía telefónica. Sí puedo decir que lo de la edad no va a ser un parámetro. Lo importante es la actualidad de los jugadores, su proyección, saber que el tiempo pasa muy rápido y tenemos que ir proyectando situaciones que se vienen, como la Copa América”, expuso el DT, que el miércoles dará la nómina de seleccionados para los amistosos ante Suecia y Dinamarca de fin de mes.

“Nos necesitamos todos, los experimentados, los jóvenes, los de la franja intermedia. No hay una respuesta precisa a cuál fue el factor determinante, pero la edad no es. Vamos a ir haciendo esa mezcla de acuerdo a las posiciones y lo otro es saber que hay jugadores que son reconocidos, que ya sabemos lo que dan en la selección”, puntualizó en referencia a los jugadores experimentados del medio local que no fueron convocados para su primer microciclo.

Rueda también tomó en cuenta las necesidades de cada entrenador y sus respectivos equipos. Así, por ejemplo, de la U sólo llamó a Reyes (suspendido para el debut copero). Los azules se estrenarán en el certamen internacional el próximo martes, ante Vasco da Gama, en Río de Janeiro, situación que el seleccionador comprendió. En cuanto a los albos, nominó a siete, aunque todos finalizaron el microciclo con anticipación para preparar el duelo con Bolívar.

El caso es que Rueda consideró una prioridad presentarse ante los pesos pesados de la Roja que juegan en Europa y México (muchos por encima de esa barrera de 30), hablar con los jóvenes prometedores que progresan fuera y entrenar con los veinteañeros del medio local. Y renunció a verse con los viejos de la competición chilena, que ahí siguen esperando un llamado o una señal. El seleccionador dará su primera lista estelar este 14 de marzo, quizás a tiempo de comunicarse antes con ellos.