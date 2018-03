Lawrence Vigouroux deja Inglaterra y jugará en la primera división de Irlanda

El arquero chileno Lawrence Vigouroux jugará en la primera división, pero no en Inglaterra. El mundialista Sub 20 en Turquía 2013 dejó el Swindon Town para recalar en el Waterford, ascendido a la máxima categoría del fútbol de Irlanda. A mediados del 2017 fue parte del club en el descenso a la cuarta división, hasta que en 2018 dejó su club.

“He venido aquí para tratar de disfrutar de mi fútbol nuevamente, para volver a jugar y ayudar al club de la forma que pueda esta temporada”, dijo el golero al sitio oficial del Waterford, que tiene 87 años de existencia, con seis títulos en la competencia irlandesa.

“Después de haber visto a los muchachos jugar, creo que encajaré bien en el estilo del fútbol y la filosofía de juego en el club. Soy un portero al que le gusta jugar desde atrás, poner la pelota en los pies y establecer ataques”, agregó el arquero.

