Las declaraciones de Pauline Kantor, futura ministra del Deporte, no pasaron desapercibidas entre los organizadores de la Fórmula E. “Creemos que los recursos están en el sector privado. El Estado no financiará la Fórmula E”, señaló la autoridad de gobierno, que hoy asume su cargo.

Alejandro Agag, CEO de la Fórmula E, toma con tranquilidad las declaraciones de Kantor. “Ella dice en la entrevista que está dispuesta a facilitar los permisos y ayudar en la logística. Yo lo tomo como algo positivo. Vamos a ir allí y queremos ver cómo podemos continuar”, plantea.

“La apuesta de la Fórmula E por Chile es a largo plazo. Chile va a ser un protagonista de la revolución eléctrica y en la producción de cobre y litio. Lo importante es que haya apoyo político más que económico. En Chile tenemos auspiciadores importantes y tendremos que conversar con ellos”, añade el mandamás.

En ese contexto, Agag revela que ya inició gestiones. “Le escribí una carta al Presidente Piñera y espero que me pueda recibir cuando yo vaya el 19 de marzo. Sería un gran honor para mí. Pero si no pudiera, espero reunirme con las personas que él estime conveniente”, afirma.

Por ahora, la organización de la prueba está conversando con algunas municipalidades. “Hemos tenido muy buenas conversaciones con la alcaldesa de Providencia (Evelyn Matthei). Queda descartada la alcaldía de Santiago, porque no tuvimos una buena experiencia ahí”, explica el CEO.

Por su parte, Eliseo Salazar, gestor de la prueba en Chile, no escondió su extrañeza por las declaraciones de Kantor. “La verdad es que me sorprendió. Nos gustaría explicarles más en detalle de qué se trata esto. La Fórmula E no cobra un fee (impuesto), sólo el derecho para estar en la carrera. A la Fórmula E le cuesta venir a Chile, pero lo hace porque entiende que el país es importante en esta revolución. Es importante no perder la carrera, porque en 10 años más la Fórmula E va a ser más importante que la Fórmula Uno”, afirma.

Para el ex piloto, el aporte del Estado es fundamental para la prueba. “Una cosa súper importante es que el estándar es de una alianza público-privado. El gobierno que se va lo entendió así y el aporte fue un cuarto de lo que costó la carrera. Es difícil conseguir el nivel de inversión sólo desde el punto de vista privado”, explica.

Tanto Salazar como Agag esperan tener la oportunidad de poder detallar el proyecto. “Con Chile a la vanguardia, vamos a vender hasta cuatro veces más cobre y litio. Nos gustaría que tomara una decisión informada”, dice Eliseo.

Los plazos se acortan, ya que el Consejo Mundial de la FIA decidirá los eventos de 2019 durante la primera semana de junio. Por eso, una respuesta gubernamental no puede pasar de mayo.