LeBron James critica formación de basquetbolistas universitarios en Estados Unidos y pone como ejemplo a Messi y el Barcelona

“La NCAA es corrupta. Lo siento, esto va a ocupar los titulares, pero sabemos que la NCAA es corrupta”, dijo LeBron James a ESPN luego de un entrenamiento de los Cavaliers.

Las duras declaraciones del astro se contextualizan en una investigación del FBI sobre el reclutamiento de jugadores en la NCAA. Esta entidad reúne a más de 1000 instituciones que organizan la mayoría de los programas deportivos a nivel universitario en Estados Unidos. De acá salen la mayoría de los jugadores que llega a la NBA, NFL, MLS y la MLB, entre otras. La investigación del ente estadounidense, reveló malas prácticas de la entidad, entrenadores y reclutadores.

Las cíticas de LeBron no se quedaron ahí. “Siempre he escuchado que ofrecen una educación gratuita, pero no les llevan al campus para obtener una formación, les llevan para llegar a una Final Four o a un campeonato nacional”, explicó y agregó: “No sé si hay alguna solución para la NCAA. No creo que exista. Es lo que ha estado ocurriendo por muchos, muchos, muchos años. No sé cómo se puede solucionar”.

La estrella de los Cavaliers ahondó en la formación de Lionel Messi como un ejemplo a seguir. El crack argentino llegó a la casa formadora del Barcelona (La Masia) a los 13 años. El modelo destaca en el ámbito deportivo y valórico. “Creo que es genial cómo se hace allí. Tienen un sistema establecido que tal vez podamos imitar”, sustuvo LeBron.