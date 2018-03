Llegan los mejores trucos sobre las olas de Maitencillo

La playa El Abanico será sede de una nueva versión del Maitencillo Air Show, que comienza el próximo sábado en la quinta región.

Serán 24 exponentes, los mejores de Chile, quienes competirán en las distintas categorías del certamen, para coronarse como campeones de las olas.

El Air Show premia las acrobacias extremas que los participantes hacen sobre el agua. Esta competencia está enfocada principalmente en los trucos de los riders sobre el recorrido de la ola, donde se pone énfasis en la técnica, velocidad y buenas maniobras a la hora de evaluar la puntuación.

A las 10 de la mañana del sábado 24 de febrero comenzará el torneo. Los nacionales en competencia serán Maximiliano Cross, Diego Medina, Tristán Aicardi, Nicolás y Héctor Vargas, además del único chileno que participó en el reciente Nazaré Challenge, parte del circuito Big Wave Tour, Cristián Merello.

Las dos categorías serán el Campeonato Maniobras, enfocada en rendimiento de los saltos, y Expression Session, una invitación abierta para aquellos que quieran participar en una manga de 45 minutos de duración tras la cual se elegirán a los tres mejores.

Air Reverse, Snaps, Tubos, Off the Lip, entre otros, son las distintas hazañas que los asistentes podrán disfrutar en la jornada deportiva. Será un panorama gratuito y abierto para toda la familia, donde también se realizarán diversas actividades de la mano de Royal Guard y House of Marley.