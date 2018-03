Los bielsistas defienden el método

A días de entregar su primera nómina oficial para los amistosos de la Roja ante Suecia y Dinamarca de fin de mes, Reinaldo Rueda alista todo para reunirse por vez primera con el plantel chileno. No quiere dejar detalle al azar y por eso es que lleva semanas recabando información sobre los técnicos que forjaron a esta generación, entre ellos el de Marcelo Bielsa. Tras interiorizarse del trabajo del Loco en Pinto Durán a través de una charla con expertos del INAF, el colombiano concluyó que no podría aplicar su misma intensidad.

Sin embargo, diversos especialistas del medio chileno, varios de los cuales trabajaron con el rosarino, difieren de la visión del caleño. Uno de ellos es John Armijo, colaborador de Luis Bonini como preparadores físicos de esa Selección. “Tenemos que tener en cuenta que en ese periodo habían algunos avanzados en edad como Rodrigo Tello, Ismael Fuentes o Pablo Contreras y que tenían un trato igualitario y no tenían ningún problema. Desde esa metodología no veo que Rueda no la pueda replicar, viendo incluso que los que antes eran jóvenes y hoy más viejos, como Alexis, Gary o Vidal, tienen un físico mucho más trabajado que los de entonces. No comparto que no se pueda replicar el proceso, que no puedan hacer los mismos trabajos. Los que están hoy tienen capacidades mucho más desarrollables”.

Justamente, Contreras, uno de los mencionados por Armijo, se suma al debate. El ex zaguero, el de más edad de los 23 elegidos por Bielsa para el Mundial de Sudáfrica, afirma: “Creo que el trabajo podría replicarse sin ningún problema, en caso de que Rueda quiera trabajar como Marcelo. Podría realizar los mismos formatos de entrenamientos que él tenía. En términos personales, yo era el mayor de esa generación, ellos con 21, 22 ó 23 años, y yo con 32 ó 33, que es más o menos la edad que tendrán varios, podía hacerlos. Así que no veo ningún inconveniente en que el formato de trabajo sea igual o similar al que utilizaba Marcelo. El que quiera implementar, el que esté convocado, tiene que adecuarse a lo que él decida”.

Contreras, de hecho, lo compara con la actualidad de los jugadores, quienes militan en equipos tan exigentes como Bayern Munich, Manchester United o el City. “No creo que haya inconveniente, ya que los chicos, al nivel y a la altura que están en cada institución, están capacitados para poder entrenar a gran nivel y demostrarlo tanto en sus equipos como en la Selección”.

Armijo ve otro problema, el mismo que hizo a otros especialistas contactados por La Tercera restarse del debate: el error en la elección de las personas (gente del INAF) con las que Rueda se interiorizó del trabajo del Loco en Chile: “El que estudia el trabajo de Bielsa va a ver todo lo externo, pero nunca la interna, lo que se vive, la emocionalidad, las proyecciones. Para mí siempre será más importante conocer la interna del que vive, al trabajo del que estudia. Fue un error elegir a esas personas. Que se junte con los que vivieron a Bielsa”, asegura.

De todas formas, Daniel Morón, quien fuera preparador de arqueros del DT argentino, advierte: “La generación actual es buena, es capaz y podría hacerlo, pero yo creo que él aplicará lo que ha hecho en varias selecciones o equipos en los que estuvo. Una cosa es interiorizarse o rescatar cosas interesantes, pero no creo que vaya a tomar algo tal como lo hizo un entrenador anterior. Dejaría de ser Rueda”, asegura el Loro.

Para Jorge Aravena, autor de 22 goles en 37 partidos con la Roja, la intensidad no será problema. La edad, tampoco. De hecho, advierte que los jugadores están acostumbrados a ese tipo de exigencia: “Yo no creo que Bielsa haya sido el único que haya hecho trabajar fuerte a los jugadores. Rueda es muy trabajador, no me cabe duda de eso y sobre los entrenamientos no habrá problemas, en lo absoluto”, cierra.