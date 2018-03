Los números de San Luis vs. Palestino

HISTORIAL (Primera División)

Se han enfrentado 39 veces con nueve victorias quillotanas (56 tantos), 21 triunfos árabes (84 conversiones) y nueve igualdades.

ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS CON SAN LUIS COMO LOCAL:

14/12/1986: San Luis 3 – Palestino 3

Goles: 15’, Jorge Pérez; 23’, J. Baeza; 59’, F. Bahamondes, penal (SL); 10’, J. Osorio; 50’, C. Soto; 81’, A. Núñez (Pal).

Jugado en Quillota.

08/11/1987: San Luis 1 – Palestino 0

Gol: 47’, Garrido.

Jugado en Quillota.

18/07/2010: San Luis 0 – Palestino 0

Jugado en Limache.

16/10/2015: San Luis 6 – Palestino 2

Goles: 9’, A. Fiorina; 36’, J. Meneses; 40’, C. Escobar; 42’, A. Fiorina; 49’, C. Escobar; 75’, B. Sagredo (SL); 17’, C. Cortés; 50’, J. Zacaría (Pal).

Jugado en Quillota.

17/03/2017: San Luis 2 – Palestino 2

Goles: 87’, V. Morales; 89’, V. Morales (SL); 80’, F. Carmona; 83’, A. Melo (Pal).

Jugado en Quillota.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO:

26/08/2017: Palestino 1 – San Luis 3

Goles: 37’, R. Gutiérrez (Pal); 18’, M. Caballero; 44’, Ronald Escobar; 73’, I. Lara (SL)

Datos:

– Supremacía árabe en los 18 duelos jugados en Quillota. Los metropolitanos han ganado ocho veces (34 goles), los canarios, seis (27 conversiones) y han empatado en cuatro ocasiones.

– San Luis registra la mejor racha invicta frente a Palestino en la historia del duelo. Los quillotanos suman tres victorias (una en Quillota y dos en La Cisterna) y dos empates (uno en el Lucio Fariña y otro en la cancha árabe) en los recientes cinco enfrentamientos. Miguel Ramírez ha estado en la banca sanluisina en todos los partidos de este ciclo.