Los números de Temuco vs. U. de Chile

HISTORIAL (Primera División)

Acumulan 114 duelos con 29 victorias sureñas (150 goles), 61 éxitos universitarios (216 tantos) y 24 igualdades.

ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS EN TEMUCO:

15/08/2003: Temuco 2 – U. de Chile 1

Goles: 4’, L. Aravena; 35’, H. Droguett (Tem); 40’, D. Rivarola (U).

24/04/2004: Temuco 3 – U. de Chile 3

Goles: 8’, R. Bascuñán; 14’, C. Díaz, penal; 47’, C. Díaz (Tem); 23’, C. Henríquez; 60’, M. Olea; 76’, S. Gioino (U).

25/11/2004: Temuco 2 – U. de Chile 0

Goles: 54’, C. Díaz, penal; 69’, P. Lira.

29/10/2005: Temuco 1 – U. de Chile 2

Goles: 69’, H. Salazar (Tem); 25’, C. Canio; 43’, H. Droguett (U).

04/12/2016: Temuco 0 – U. de Chile 3

Goles: 8’, F. Mora; 16’, J. Zacaría; 89’, F. Mora.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO:

04/08/2017: U. de Chile 2 – Temuco 1

Goles: 43’, G. Lorenzetti; 80’, G. Lorenzetti (U); 25’, Cris Martínez (Tem).

Datos:

– Cristián Canio, actual volante temuquense, suma tres goles en el duelo y todos jugando por U. de Chile en 2005 (dos en el Apertura y uno en el Clausura).

– U. de Chile suma cuatro victorias consecutivas en provincias: 0-2 a Antofagasta; 0-1 a S. Wanderers; 1-3 a U. de Concepción y 1-2 a Iquique.