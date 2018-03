Los predilectos de San José

El técnico Beñat San José llegó a revolucionar Universidad Católica. Su método, con rotaciones y cambios de sistema incluidos, tiene convencidos a sus dirigidos, que mantienen andar perfecto en el Campeonato Nacional. De los 18 jugadores que han defendido a los cruzados en 2018, seis han sumado minutos en los cinco partidos.

La formación de la UC parte con tres fijos: el arquero, el capitán y la piedra de tope en el mediocampo. Matías Dituro, que fue expresa petición de San José y, pese a su error en la primera fecha, ha sido figura en cada encuentro; José Pedro Fuenzalida el lateral derecho, que se acomodó a línea de cuatro o tres en la defensa; y Luciano Aued, el único nombre fijo en el centro de la cancha (el otro era Diego Buonanotte, pero un desgarro miofacial lo privó de jugar ante Iquique). Los mencionados, indiscutidos y de buen nivel en el presente torneo, han jugado todos los minutos disputados por los cruzados.

Aunque con menor tiempo en cancha, César Fuentes es el cuarto nombre fijo para San José. El ex O’Higgins puede no ser titular, pero lo seguro es que sumará minutos. En la primera fecha, ante Temuco, ingresó a los 76’ por Jaime Carreño; en la segunda, contra Curicó Unido entró a los 60’ por Carlos Lobos; en la tercera, cuando Católica derrotó a Everton, Fuentes estuvo desde el principio y hasta el pitazo final; en la cuarta volvió a la suplencia, pero fue llamado por San José a los 76’ para reemplazar a Marcos Bolados. Ayer, ante Iquique, estuvo desde el arranque.

Los otros dos jugadores que completan la nómina de los más requeridos fueron, precisamente, petición del técnico español y cruzaron desde Colo Colo. El antes mencionado Bolados y Andrés Vilches, cuyos fichajes causaron ruido por su pasado albo, pero en lo concreto son los que más han aparecido de blanco y franja azul. Aunque no son quienes suman la mayor cantidad de minutos, sí son puesto fijo para San José. En la primera jornada, Vilches fue titular y reemplazado a los 76 minutos por Bolados; en la segunda, el ex Huachipato estuvo todo el encuentro, mientras el ex Antofagasta ingresó a los 82’; en la tercera, el delantero también fue titular y jugó los 90, situación distinta a su compañero, que estuvo desde los 68’; en la fecha anterior, se cambió la decisión de San José, siendo Bolados inicial hasta los 76’ y Vilches, quien esperó su oportunidad desde la banca, la que llegó a los 73’.

Ante Iquique, Beñat San José alineó desde el inicio a los seis. Bolados estuvo hasta los 63’y salió por Rebolledo; Andrés Vilches fue reemplazado a los 76’ por Cordero; Fuentes completó los 90’ por tercera vez y Dituro, Fuenzalida y Aued, mantienen minutaje perfecto. El 0-1 incluso, fue pase del Chapa y gol del ex O’Higgins.