Luciano Aued: “Beñat me hace sentir un jugador importante”

Una de las figuras de Universidad Católica en este buen arranque de torneo que los tiene como líderes es Luciano Aued. El ex Racing ha anotado en las dos primeras fechas, sumado a un amistoso jugado contra Colo Colo en La Serena.

“Nuestra idea es ir partido a partido, desde Colo Colo fuimos evolucionando. Sabemos que tenemos puntaje ideal, pero todavía tenemos muchísimas cosas que corregir”, indicó el futbolista de 30 años.

También habló sobre su buen rendimiento en la escuadra de la UC: “Me siento bien y cómodo, Beñat me hace sentir un jugador importante, trato de aportar lo mío y hacernos fuertes”. Además habló sobre su presente goleador: “Lo tomo bien, me ha tocado convertir de penal, mis compañeros me han dado la confianza para que patee”.

“A lo largo de mi carrera no he hecho muchos goles, cuando no llegaban no me preocupaba, pero lógicamente que un volante con gol hace crecer mucho al equipo”, finalizó.