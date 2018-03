El maratón sin marcas

La Fedachi no firma la licencia y la prueba santiaguina pierde la categoría de bronce. Sus tiempos no serán reconocidos por la IAAF. Los premios se mantienen y el último campeón comanda de nuevo la lista elite de 2018.

El conflicto que mantiene la Fedachi con la corporación organizadora finalmente ha dejado al Maratón de Santiago sin la leyenda medalla de bronce que lucía. La prueba ha perdido oficialmente la categoría y las marcas conseguidas por los atletas de elite no serán reconocidas por la IAAF. “No es carrera oficial porque los registros no son válidos, no están controlados por jueces IAAF”, explica Juan Luis Carter, el presidente de la federación atlética nacional, y responsable último, por no firmar la licencia, de la caída.

Una rúbrica por parte del ente que regula el atletismo nacional es lo que mantiene entrampado todo.

Para este año, se dio fin al contrato de colaboración que mantenian ambas instituciones, dejando todo en punto muerto. “Es algo ilógico, los únicos que pierden son los atletas”, dicen desde la organización.

“Para mí, Santiago es un maratón categoría plata, no bronce, tiene un nivel muy superior a la categoría. Hace años que viene mostrando un crecimiento en todos los aspectos”, asegura desde españa Paco Borao, presidente de la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS, por sus siglas en inglés). Plata moral, nada en la práctica.

Sin la categoría bronce y sin poder ser reconocido por la IAAF, eMDS se quedará sin tiempos oficiales, es decir, ningún atleta podrá postular con el obtenido el 8 de abril a alguna prueba oficial. No así con el resto de las pruebas pertenecientes a la AIMS, como todos los majors, que muchas veces exigen ciertas marcas mínimas para participar en ellos. Al menos, la masa crítica de Santiago no se verá afectada. Como carrera popular no sufre un rasguño. “Lo que sí puede ocurrir es que la gente se confunda y crea que por no tener la medalla es un maratón de menor calidad”, advierte el valenciano.

Tal vez por eso, la relación de principales figuras que recorrerán las calles de la capital el próximo 8 de abril no es demasiado brillante. Se trata de 13 atletas en total, siete varones y seis damas, quienes buscarán el oro en los principales 42 kilómetros de Chile. Keniatas, etíopes, un marroquí, un francés y un peruano son los corredores ya asegurados para la prueba.

Y quien lidera el listado preliminar es el keniata Luka Rotich Lobuwan, ganador de la última edición de la prueba con un sorprendente tiempo de 2 horas, 9 minutos y 39 segundos, el récord de Santiago y, además, su mejor marca durante la temporada pasada. Pese a ello, quien en realidad destaca es Víctor Kipchirchir, su compatriota y ganador de la edición 2016, quien se presenta con una plusmarca de 2017 de 2h 8’ 52”, resultado de su incursión en el Maratón de Seúl, el 19 de marzo pasado. Dos nombres que son poca cosa en su país (lleno de especialistas en carreras de fondo), pero que se convierten en una autoridad frente a los corredores sudamericanos.

En damas, la peruana Inés Melchor es la gran ausente del certamen. La dos veces campeona y última ganadora del certamen, con 2h 34’ 12”, decidió no correr en Santiago por beneficiar su incursión en el Mundial de Medio Maratón de Valencia, que se disputará el próximo 24 de marzo, sólo dos semanas antes de Santiago. Del último podio, quien sí estará es la etíope Shewarge Alene Amare, que se quedó con la plata en 2h 36’ 46” (ver el resto de participantes en la lista). Ella fue la ganadora de la edición de 2014.