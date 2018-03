Marcela Álvarez: “Me siento aún muy asustada”

Es una de las ex pupilas de Achondo que se atrevió a denunciar sus malos tratos. El día después a alzar la voz no le ha sido fácil.

Marcela Álvarez (28), hoy profesora de educación física, es una de las ex gimnastas de Cristian Achondo que se atrevió a denunciar sus métodos de trabajo. Llevaba años comiéndose en silencio sus recuerdos y el lunes se atrevió a desnudarlos a través de un sobrecogedor testimonio.

¿Cómo está después de vaciarse de esa carga emocional?

Me siento aún muy asustada, con mucho miedo. Un poco sola… En un momento, hasta que llegaron las personas más cercanas a apoyarme. Estoy tranquila, creo que lo que estoy haciendo es lo correcto.

¿Qué reacciones ha tenido su testimonio en su entorno cercano y deportivo?

Varios deportistas se han manifestado, vía mensaje, dándome las felicitaciones por ser tan valiente. A la vez, también se sienten representados, porque no todos tienen la valentía de hablar. Nombres no voy a dar porque creo que no corresponde. Cada uno es capaz de decidir si enfrenta o no estas situaciones. Sería grato que más personas dijeran sus experiencias y contaran lo que han vivido con Cristian. Obviamente, no soy la única.

¿Qué cree va a ocurrir ahora tras conocerse sus testimonios?

Yo creo que la Federación ya está tomando cartas en el asunto. Es lo que corresponde. Eso da luces de que esta federación sí está haciendo bien las cosas. No como en años anteriores, que tuve la oportunidad de denunciar y no se llegó a nada. Estoy esperando darle todo el apoyo a la deportista afectada ahora, Paula. Confío en que la federación y la parte legal se hagan cargo e investiguen bien sobre este caso.

¿Y hacer qué?

Lo que espero es que estas instituciones a partir de ahora puedan evaluar constantemente a los entrenadores. Sobre todo a los que trabajan con niños. Esto no puede volver a ocurrir. Es algo muy doloroso. No me gustaría que futuras gimnastas sufrieran lo mismo que sufrí yo.

Achondo para defenderse de sus acusaciones la acusó de provocarse un aborto, de vender droga y de estar “mentalmente enferma”.

Con respecto a los dichos de Christian… Se me hace muy difícil responder… Nuevamente causa el miedo, el querer manipular una situación, el querer tapar en el fondo lo que a él se le está acusando, por unos dichos que son completamente falsos. En este momento tengo el apoyo de mi familia y de las personas expertas que van a seguir este procedimiento.