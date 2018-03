Marcelo Allende: “Me falta mucho para llegar a la Selección”

Desde Santa Cruz hasta el Necaxa de México: así fue el gran salto de Marcelo Allende, la promesa de 18 años del fútbol chileno, que ya marcó un doblete en su debut en la Copa MX. El volante, que estuvo entrenando algunas semanas en el Arsenal inglés y que ahora comparte camarín con Matías Fernández, hoy sólo piensa en sumar minutos y experiencia en el país azteca, para volver a tener una oportunidad en el fútbol inglés, su gran sueño.

¿Qué le quedó de su paso por Santa Cruz, en Segunda División?

Llegar a Santa Cruz me sirvió mucho, creo, por el tema de que me dieron muchos minutos, muchos partidos. A un jugador joven eso le ayuda mucho a crecer y a madurar. Estoy muy agradecido del club, por haberme abierto las puertas.

También entrenó en el Arsenal…

Fui sólo a entrenar allá, no podía jugar porque pertenecía al Santa Cruz, así que sólo jugaba amistosos.

¿Qué aprendió allá?

Muchas cosas, el fútbol que ellos desempeñan es diferente al de Chile. Te ayudan cómo ubicarte en la cancha, movimientos, varias cosas.

¿Cómo llegó al Arsenal?

Fue después del Mundial (Sub 17). Mi representante tuvo un contacto con un señor de Arsenal y ahí quedaron en que iban a estar un año en pruebas, hasta los 18 años y ahí iba a ver mi opción.

¿Qué pasó después?

Llegó el momento de cumplir los 18 y ahí quedo. No me dijeron que no, pero estaban complicados si Arsene Wenger iba a seguir o no al mando del Arsenal. Él es el que hace las ofertas y todo ese cuento, así que quedé en nada, y en dos semanas apareció Necaxa.

¿Se topó con Alexis Sánchez?

Sí. Las tres veces que fui.

¿Cómo fue la experiencia?

Obviamente me ayudó mucho. Compartir con él, lo que él le da al fútbol y lo que piensa… es algo que uno valora mucho. Después compartí con él nuevamente en la Copa Confederaciones, nos llevamos muy bien.

¿Él se acercó a usted?

Nos veíamos casi todos los días, entrenábamos en el mismo complejo. Me daba consejos, como estar físicamente bien, porque era algo muy importante.

Su debut en el Necaxa fue ideal, con dos goles…

Un sueño. Para la Copa MX, que es como la Copa Chile de allá, me dieron la oportunidad de entrar de titular y convertí dos goles, y obviamente que es algo que me causó mucha emoción, mucha alegría. Jamás lo voy a olvidar.

¿Ha seguido sumando minutos?

Sí, pero más en la Copa Mx. La liga igual es más complicado estar en la nómina. En cambio, en la Copa MX jugamos muchos juveniles, jugamos bastante esa copa.

¿Qué diferencias ve entre el fútbol mexicano y el chileno?

Son muy similares. Es táctico, no tan físico. Además, acá me encontré con chilenos, así que ha sido mucho más fácil. Se han portado súper bien conmigo.

Uno de ellos es Matías Fernández…

Sí, es una persona increíble, muy trabajadora, te ayuda mucho, te da consejos, hablamos mucho de la vida. Estoy feliz de haberme encontrado con él acá. Espero sacarle provecho, porque todos saben lo que es Matías Fernández en el fútbol.

¿Se siente preparado si llegase a ser nominado para una selección adulta?

Hay que ir paso a paso. Todavía tengo 18 años y obviamente todos sabemos la calidad de jugadores que hay en Chile. Como te digo, obviamente me gustaría, pero creo que aún me falta mucho para llegar a la Selección. Debo seguir creciendo y trabajando. Aún me queda la Sub 20. Hay un Sudamericano y esa es mi meta, estar para ese Sudamericano de 2019.

Si volviera a Chile, ¿le gustaría jugar en algún equipo en particular?

(Ríe) Soy hincha de uno, pero prefiero dejarlo ahí.

¿Cuál es su jugador referente?

Por lo que hace dentro del campo de juego, Valdivia, es único. Es el último diez que queda. Hay que aprovecharlo, porque son muy pocos los que juegan como él. Será muy triste cuando se retire.

¿Su paso por el fútbol mexicano es para dar el salto a Europa?

Sí, obviamente, esa es mi meta. Mi gran sueño es llegar a Europa, me gusta la liga inglesa. Esto es un paso y espero hacerlo de la mejor forma. Llegar allá para defender a un club en particular.

¿Algún club en particular de la Premier?

Hay muchos que me gustan, lo que está haciendo ahora el City, el mismo United.