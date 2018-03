Mario Salgado se retira del fútbol

A sus 36 años, Mario Salgado, formado en Huachipato, dejará el fútbol profesional. El delantero estaba actualmente en Deportes Vallenar y luego de los frustrados trámites de los nortinos para estar en Primera B, decidió dar un paso al costado.

La mayoría de su carrera la desarrolló en las divisiones de ascenso italianas, donde estuvo en el Brescia, el Hellas Verona, la Ternana, el AlbinoLeffe, el Foggia, el Torino y el Avellino. Además, en Europa, estuvo en el Salzburgo asutriaco.

En 2011, volvió a Chile para jugar en Colo Colo, club en el que no tuvo gran éxito. Tras ello pasó por Deportes La Serena, Coquimbo Unido y Naval de Talcahuano. En este último, estuvo casi siete años, en dos periodos distintos.

En conversación con el diario El Sur, el retirado delantero contó: “Esto pasa por falta de propuestas serias. Económicamente no existía nada atractivo. Lo único bueno era lo de Vallenar, pero eso es tema conocido. No se sabe donde va a participar ni cuando. Todo eso me agotó, no quise seguir con esta incertidumbre y me vine para acá”.