Chile tiene un nuevo número uno en el ranking mundial de profesionales en golf, Matías Calderón. El golfista de 26 años se coronó campeón del Eye of Africa PGA del Sunshine Tour, disputado en Sudáfrica, con 17 golpes bajo el par, uno menos que el keniata Smit Combrinck.

El chileno llegó empatado con Combrinck hasta el hoyo 18, pero realizó un birdie que le permitió terminar con 65 golpes en la jornada dominical. Por su parte, el keniata obtuvo un total de 72 golpes en el último día de competencia. “El título me lo tomo con mucha felicidad. Me llegó en un muy buen momento, considerando que quedan pocos torneos y no tenía la tarjeta asegurada. También lo tomo como un indicio de que voy por el camino correcto, pero apuntando siempre a seguir mejorando”, comentó Calderón a La Tercera.

Este triunfo en Sudáfrica le permitió escalar hasta la posición 445 en el ranking mundial, superando a Felipe Aguilar como el mejor golfista chileno del momento. “La verdad es que ser el primero de Chile en el ranking mundial es un honor y una sorpresa al mismo tiempo. Para serte sincero no me esperaba subir tanto en el ranking, pero es todo en pos de seguir mejorando. Yo sólo quiero seguir mi carrera y llegar lo más arriba posible, si eso coincide con que sea número uno bien y si otro chileno está por arriba mío no me va a pasar nada, más que estar contento por él”, indicó el nacido en Santiago.

El próximo torneo de Calderón es el Tshwane Open en marzo próximo, que también se llevará a cabo en Sudáfrica. “Mi siguiente desafío es terminar de manera sólida la temporada acá en Sudáfrica, e intentar tener una buena actuación en el Tshwane Open”, cerró.