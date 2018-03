Matías Dituro: “No vine a mostrarme, vine a ganar”

Matías Dituro (30) asumió el arco cruzado y en su estreno, pese a que se anotó a sí mismo un gol ridículo, salió como el hombre más destacado de la fecha. El arquero, récord mundial de penales atajados durante una temporada (7 de 8 con el Jorge Wilstermann boliviano, en 2014), analiza sus primeras semanas bajo el siempre controvertido arco estudiantil.

¿Por qué se dilató su llegada?

Así son las negociaciones con los clubes y representantes de por medio. Viví el proceso con incertidumbre. Las cosas se dilataban y quería estar acá. Quería que me entendieran, pero esos días estuve con mucha ansiedad.

Prometió sacrificios para venir… ¿Como cuáles?

Eso lo dije en un contexto determinado. Desde que estuve en Antofagasta sabía lo que era la UC. Me entusiasmó la idea de estar en un grande que pelea títulos, además de la posibilidad de volver a trabajar con Beñat. En Bolivia fui campeón y sentí que cumplí una etapa. Necesitaba aprovechar esta opción.

¿Y cómo proyecta su estadía acá? Porque llegó a préstamo y renovó su contrato con Bolívar…

Seguir o proyectarme va a depender de lo que haga en la cancha. Si rindo, habrá posibilidades. Si vine es porque quería estar acá. Si se da la opción, me quedo feliz.

¿Qué relación tiene con San José? ¿Por qué lo lleva a todas partes?

Una excelente relación de trabajo. Yo entreno, hago sacrificios, dejo todo en cada práctica e intento dar lo mejor de mí. Con Beñat tengo una relación completa y netamente de trabajo. Estoy muy agradecido de que confíe en mí.

La UC viene de un mal año. ¿Cómo encontró el camarín?

Todos queremos afrontar los dos torneos que tenemos para ganarlos. Es el objetivo. Ojalá lograrlo.

¿Qué diferencias puede marcar entre Bolívar y la Católica?

No sé si sea correcto que yo diga las diferencias. La infraestructura acá obviamente es superior a la que viví allí, pero Bolívar es muy grande, mueve a mucha gente.

¿Cómo enfrenta el desafío de suceder a Toselli?

No vengo a suplir a Toselli ni a nadie. Vine a hacer mi trabajo. Tengo que darlo todo. Pero no lo veo como presión o motivación. Sé lo que es Cristopher para el club, pero no vengo a suplirlo. Vengo a dar lo mejor y escribir mi propia historia.

Tras el debut se acercó mucho a los hinchas. ¿Para ganárselos pronto?

Es mi manera de ser. No lo hago con un interés de por medio. Así me manejo. No somos diferentes por estar dentro de una cancha. Cuando era niño iba a ver a mi equipo y decía “ojalá estar cerca de Óscar Córdoba” [jugó en Boca Juniors entre 1997 y 2001] y nunca se dio… Me acerco a la gente porque sé lo que significa para un niño que un jugador de su club se acerque a sacarse una foto. Y no cuesta nada. Algún día estaremos calientes, pero normalmente soy así: sencillo.

San José ha abierto las puertas de sus prácticas, algo inusual.

Sí, porque no tenemos nada que ocultar. Beñat trabaja así en todos lados, sin ocultarse. Nosotros basamos nuestro rendimiento en el trabajo y sólo nos enfocamos en eso. Que la prensa haga su trabajo y nosotros haremos el nuestro.

Fue figura en el debut…

Sí, y me pone muy feliz. Antes del partido le daba vueltas, pensaba en cómo se podía dar. Estoy feliz por el esfuerzo del equipo y porque intentamos jugar siempre como nos pidió el técnico.

Pero el gol que le anotaron…

Fue una jugada fortuita. Me di vuelta y perdí la referencia del arco. En general fue un buen partido.

¿Cuánto hay que mejorar para llegar al nivel esperado?

Muchísimo. Estamos trabajando en las situaciones que no salieron tan bien. Sabemos cuáles son, pero es mejor hacerlo en silencio.

Se reencontró con compañeros de Antofagasta: Bolados, Ampuero…

Y es algo muy bueno. Nunca perdimos el contacto. Siempre ayuda tener conocidos para integrarse. P Pero acá todos me lo hicieron fácil. Los capitantes me arroparon enseguida, me metieron rápido en las conversaciones, las charlas.

Por su edad y trayectoria le tocará ejercer liderazgo también…

El liderazgo no tiene que ver con la edad. Uno genera respeto hacia los compañeros con trabajo. De la boca para afuera no se genera eso. Sí a los chicos en mi puesto intento hablarles, corregirles.

¿Qué piensa de Chile?

Es el lugar que me abrió las puertas para trabajar. Quería estar acá porque me gusta Chile y su fútbol.

Hubo también situaciones personales que lo trajeron hasta acá…

Sí y, obvio, esas cosas pesaron, pero es un asunto muy personal y no me gustaría tocar el tema. Prefiero manejarlo puertas adentro.

¿Es beneficio o perjuicio no tener torneo internacional este año?

Ni lo uno ni lo otro. Tenemos que enfocarnos en lo que nos toca. Queremos ser protagonistas a nivel internacional, pero ya va a llegar el momento.

Estuvo en España en 2011 y 2012. ¿La UC es una transición para volver a jugar en Europa alguna vez?

Sí, obvio que se proyecta de esa manera, pero no es algo que esté pensando. Pero es una situación real. La UC vende jugadores a Europa, tiene vitrina. Pero no vine a mostrarme, vine a ganar cosas. Si se da la oportunidad de seguir creciendo, espero aprovecharla, pero esto recién empieza.

Tiene el récord de penales atajados, ha tenido debuts muy destacados y hasta ha marcado goles…

Son situaciones que se han dado. Anécdotas. Espero que no se repita, porque eso significa que nos van a cobrar nueve penales en contra o que voy a tener que ir a cabecear para salvar un resultado.

¿Es usted especialista en penales?

Antes estudiaba, pero después eso te juega en contra. He perdido definiciones también. Sí debuté en Antofagasta atajando un penal, igual que en Alavés y en Perú, pero sólo son circunstancias.