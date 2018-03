Matías Dituro: “Hay partidos que por momentos no hemos jugado bien”

Universidad Católica es el puntero del Campeonato Nacional gracias a sus cinco triunfos seguidos. El presente del equipo es positivo, pero a pesar de eso, en la UC son conscientes de que todavía queda por mejorar. Así lo hizo entender Matías Dituro, arquero del cuadro cruzado.

“Hay partidos que por momentos no hemos jugado bien, como el primer tiempo del último”, dijo el meta en conferencia de prensa esta jornada. Además agregó: “Fuimos muy contundentes en defensa y los partidos en que tuvimos que andar tácticamente bien y por ahí no ser tan vistoso, lo hicimos”.

El ex jugador de Antofagasta declara que el hecho de que defiendan bien no es casualidad: “El trabajo de la defensa es increíble, nos están atacando poco. No lo digo sólo por los cuatro de atrás. La presión empieza arriba”.

Dituro de igual forma valoró el buen inicio de temporada del equipo de San Carlos de Apoquindo: “Uno no se imagina, es muy difícil ganar todos los partidos. Se dieron, trabajamos para eso, tenemos que seguir así quedan muchísimas fechas”.