Matías Rodríguez: “El cambio de esquema le acomodó a la defensa”

El lateral aseguró que el reajuste defensivo que dispuso Guillermo Hoyos le favoreció al equipo e hizo que no quedaran mal parados en el fondo.

Se viven días tranquilos en el CDA. La victoria por 3-0 contra San Luis el viernes le devolvió la calma y la confianza al equipo de Ángel Guillermo Hoyos. El técnico varió de línea de cuatro a una con tres en el fondo y el equipo mostró una mejor cara. Durante esta jornada, el argentino Matías Rodriguez analizó el presente estudiantil y los cambios en el esquema que propiciaron esta levantada.

“El cambio de esquema le acomodó a la defensa. Beausejour y yo nos podemos liberar y así no quedar mal parados atrás. Todo esto hace que la defensa se sienta más cómoda”, puntualizó el transandino, que además aseguró que no se desesperaron después de la derrota 1-2 de la primera fecha ante Unión Española: “Teníamos la revancha en poco tiempo. No nos quedaba otra que levantar”, puntualizó.

El campeón de la Sudamericana 2011 con la U también destacó la lucha que habrá en el fondo con la llegada del central brasileño Rafael Vaz: “El profe tiene que decidir si Vaz está en condiciones. Es un jugador importante para nosotros. Y habrá una linda lucha en el fondo”, dijo, antes de comentar que no ha habido problemas de adaptación de Rafael ya que “varios compañeros manejan bien el portugués”.

Finalmente, el jugador de 31 años tuvo palabras para el grupo que enfrentarán en la Copa Libertadores, torneo que asoma como el máximo desafío que tendrán al menos durante este primer semestre: “Es un grupo muy complicado, pero estamos muy ilusionados de hacer una muy buena copa. La mentalidad nuestra es hacer lo mejor”, cerró.