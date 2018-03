Matic evita el descalabro del United

Alexis Sánchez parece no encontrar su lugar en Manchester. Está incómodo, perdido, sin recibir auxilio. En su rostro no hay ningún esbozo de alegría, y sus días en su nuevo elenco parecen ser una pesadilla. Sus pases cortos, lejos del atrevimiento que lo llevó a ser la figura del Arsenal, resumen su falta de confianza de un equipo que no sabe cómo levantar cabeza. El que estaba llamado a ser el salvador de un equipo que debe ser protagonista por historia, hoy sólo se anota como un tripulante más de un barco que se mantiene sin un rumbo claro.

Es que Alexis intenta, pero no puede. Da lo mismo si su equipo se termina imponiendo por 3-2 al Crystal Palace. Pogba, lejos de su mejor versión, parece ser el peor socio en este momento de la temporada. No logran conectarse. Es el resumen de gran parte de la historia del tocopillano ante Crystal Palace, que luego de ir cayendo por 0-2 terminó festejando por 3-2.

En la cancha, el tocopillano volvió a jugar de enganche. Tal como lo hizo en la victoria pasada frente a Chelsea. Quiere vestirse de habilitador porque nadie más lo hace. Más que un gusto, es una necesidad. Poco se carga a la izquierda, su posición natural. Esa misma ubicación donde comenzó jugando el encuentro, y en la que estuvo cerca de anotar su segundo gol desde que se puso la camiseta roja. A los 6’ intentó superar al portero Wayne Hennessey con un cabezazo sobre su cuerpo, pero éste finalmente lo retuvo con las manos. Pocos minutos después (11’), Towsend aprovechó un pase de Benteke para abrir la cuenta para los locales. El volante del Crystal Palace remató de primera al ángulo de De Gea, con la parte interior del pie izquierdo. El balón se desvió en el defensor Lindelof, situación que dejó sin capacidad de reacción al guardameta español.

Alexis intentó levantar a sus compañeros. Los aplaudía, en una clara invitación a seguir batallando. Sus intentos, en su mayoría habilitaciones buscando a Lukaku, no lograron inquietar a la defensa del Crystal Palace.

En la segunda parte, Mourinho evidenció su desesperación. No podía creer la exhibición de su equipo. Estaban cerca de caer por primera vez en la historia de la Premier League ante el modesto Crystal Palace. Su molestia se acrecentó cuando fue testigo de la avivada del cuadro local, quien luego de una falta en tres cuartos de cancha, salió jugando rápido con un pase profundo, que fue aprovechado por Patrick Van Aanholt (47’). El defensor ingresó sin marca alguna y clavó la pelota entre el palo y el arquero.

El golpe despertó, en parte, al Manchester. A los 55’ Chris Smalling definió de cabeza, un certero pase de Antonio Valencia, para poner la incertidumbre. El cuadro del norte de Inglaterra adelantó las líneas, y estuvo cerca de conseguir la igualdad a través de un disparo de media distancia de Juan Mata. El remate del campeón del mundo, sin embargo, fue sacado de la línea.

Alexis se veía más entusiasmado. Y casi tuvo su recompensa a los 75’. El disparo de AS7, de fuera del área, terminó en el travesaño, luego de desviarse en Martin Kelly. El rebote lo aprovechó Lukaku. A los 91’, Matic anotó la remontada con un golazo desde fuera del área.

Con este resultado, Manchester United se anota en la segunda posición de la Premier League. Este fin de semana, ante Liverpool, deberán levantar el nivel. Alexis y Mourinho lo saben. Los Diablos Rojos ganan, pero no convencen.