Maturana, el rehén de Colo Colo

En Palestino esperan a Nicolás Maturana. El volante, quien tiene contrato con Colo Colo hasta la temporada 2020, fue incluido en la lista de refuerzos que quiere Germán Cavalieri. Su aporte en el mediocampo es fundamental para los desafíos que se avecinan al equipo que entrena en La Cisterna.

Sin embargo, su arribo al cuadro árabe se ha visto frenado por la relación personal entre los técnicos de ambos clubes. Pablo Guede y Germán Cavalieri arrastran diferencias desde que este último lo acusara de espiar sus prácticas. Poco importa que Maturana dejara en claro sus ganas de partir al club que ya defendió durante la temporada 2015-2016 para encontrar regularidad. En el equipo de Macul no registra minutos durante el presente torneo, y durante el semestre pasado apenas anotó siete partidos jugados, tres de titular, en los que no anotó. “Nicolás quiere venir a Palestino, pero Guede no lo deja. Es algo inexplicable”, explican desde la dirigencia de Palestino.

De alguna manera, el propio Cavalieri lo desvelaba en una entrevista publicada el sábado por La Tercera. “Hay jugadores de Colo Colo que querían venir y no han llegado. Y otros que los convencieron para no venir. Eso habla de que no hay un cariño hacia la institución o hacia su entrenador. Y me parece que no está bueno”, comentó, sin dar nombres.

Lo cierto es que Palestino tiene hasta mañana a las 20 horas para inscribir o no al futbolista para el torneo 2018, según establece las bases del certamen nacional.