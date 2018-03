Miguel Riffo: “Aprendí mucho de la metodología del Bayern”

Miguel Riffo (36) se apresta a dirigir su primera práctica como técnico de Deportes Iquique, su segunda experiencia como técnico en el fútbol profesional (antes, en 2015, dirigió La Calera). Es martes, y quedan menos de 30 minutos para que el excentral de Colo Colo se reúna por primera vez con el plantel de los Dragones Celestes. “Estamos muy contentos con este nuevo desafío. Esperando a los muchachos”, dice.

¿Por qué acepta el llamado de Iquique?

Con mi cuerpo técnico ya veníamos siguiendo hace bastante tiempo al fútbol chileno y se dio esta opción. Es una gran institución, con un gran plantel. Contamos con futbolistas de mucha categoría. También hay un excelente grupo dirigencial, con Cesare Rossi como presidente y Jorge Fistonic como vicepresidente. Estoy muy agradecido por la confianza que me han dado.

¿Se había reunido con la dirigencia de Iquique en noviembre?

Sí, en noviembre del año pasado ya habíamos tenido conversaciones. Nos dijeron que se habían reunido con otros técnicos, pero finalmente no se llegó a nada.

¿Cuándo le ofrecieron el cargo para reemplazar a Guerrero?

El acercamiento venía desde hace tiempo, pero se concretó en esta situación en particular. Antes sólo fue la reunión en noviembre para conocernos.

¿Le sorprende el mal arranque del equipo en el torneo?

El fútbol es de triunfos y derrotas. No se puede encasillar a un equipo en la quinta fecha. Iquique tiene grandes jugadores y eso es lo importante. En este plantel hay bastante jerarquía, y jugadores con bastante proyección. Hoy, hacer un análisis por cuatro partidos jugados no es correcto. Estamos confiados en mejorar en todo sentido: en lo individual, en lo colectivo, y en los resultados. Tenemos que hacer que los jugadores retomen la confianza.

¿Quiere recuperar la versión de Iquique en el Apertura 2016?

Por un tiempo bien largo Iquique fue un equipo protagonista en el torneo nacional y en las copas internacionales. Hay una base de esos jugadores que es muy importante en el plantel. Podemos armar un gran proyecto y la idea es volver a posicionar a Iquique como protagonista de todo.

Bustamante aseguró que había un mal clima en el camarín. ¿Le preocupa ese tema?

Es mi primera práctica y recién voy a poder estar por primera vez con los jugadores . Ahí conoceré toda la interna. No te puedo comentar cosas que no he escuchado, ni que me han dicho. Hoy lo primordial es conocer a los jugadores.

¿Es la oportunidad que estaba esperando como DT?

Desde muy chico, cuando empecé a jugar a los ocho años, y después en mi larga carrera como jugador, afronté todos los desafíos de la misma manera. A todos les puse mucho sacrificio, con una mentalidad súper ganadora, porque fui formado así. Este proyecto será tomado de la misma manera. Quiero llevar al equipo a lo más alto. Estoy impresionado con la gran cantidad de gente que trabaja en el club.

¿Qué le falta a usted para explotar como DT?

Uno con el trabajo, la dedicación y la experiencia va creciendo como técnico. En todos los proyectos uno debe tener ese pensamiento. He ido quemando etapas. Empecé a dirigir en 2012 y paré en 2016. Viajé un año por Europa y me fui perfeccionando como entrenador. Siempre hay que ir mejorando.

En esa gira por Europa estuvo con Arturo Vidal.

Sí, estuve cerca de tres semanas con él. Aprendí mucho con Vidal en el Múnich. Se portó muy bien. Aprendí de la metodología del Bayern, de los partidos que vi, de todo. Fue una experiencia súper positiva.

¿Busca que Iquique juegue como el Bayern Múnich?

No, yo soy un técnico que basa su juego en cómo lo viví como futbolista. A eso es lo primero que apunto. Yo me formé en un club en el que te obligan a ser protagonista, que debe ganar sí o sí cada fin de semana. Ésa es la forma en que tomo los proyectos que asumo. Iquique tiene un gran plantel y estoy seguro que podemos ir por esa vía.

¿Vidal no se molestó porque Juan Ramírez lo dejó para sumarse a su proyecto?

Arturo es un gran amigo mío, tengo comunicación constante con él. Hablamos después de los partidos, casi todos los días. Con Juan Ramírez veníamos trabajando en este proyecto hace mucho tiempo. Estuvimos juntos en La Calera y en Colo Colo. Aprendimos durante todo este tiempo en diferentes aspectos y estábamos esperando esta oportunidad para concretar todo ese aprendizaje.

¿Jugará de manera ofensiva?

Lo vamos a evaluar ahora. Quiero ver a los jugadores en la cancha. Hay que ver el avance del plantel según la idea de juego que tenemos, e ir avanzando. Hay que ir paso a paso.

¿Se considera un técnico ratón?

Lo único que te puedo decir es que vamos a intentar que Iquique vuelva a tomar el protagonismo que tuvo en campeonatos pasados. Tenemos un gran plantel.

Su debut será ante la UC. ¿Cómo prepara ese encuentro?

Lo enfrentamos con mucha alegría porque es un gran partido. Lo bueno del fútbol es que siempre te da revanchas en lo individual y en lo colectivo. Iquique viene de tres derrotas consecutivas y qué mejor que cambiar todo ese escenario frente a un equipo que está muy sólido, puntero, y que ha demostrado un gran nivel

Usted fue formado en Colo Colo. ¿Será un duelo especial?

Hoy estoy en Deportes Iquique y me enfoco totalmente en eso. No hay ninguna diferencia o algo especial por enfrentar a Católica. Ni por mi pasado, ni por nada. Soy un profesional en lo que hago.

¿Le escribió Héctor Tapia para felicitarlo?

No, no he hablado con él. Con Héctor Tapia no tengo contacto desde que me fui de Colo Colo.