Mourinho y las críticas por el juego: “No me importa lo que diga la gente”

El Manchester United venció 2-1 al Liverpool en Old Trafford y se consolida en el segundo lugar de la Premier League. A pesar de esto, el juego que exhibieron los Diablos Rojos no dejó del todo contentos a los hinchas que le exigen más a su equipo. Ante esta situación, el entrenador José Mourinho defendió el triunfo conseguido: “Estoy un poco cansado, tenemos un partido el martes. No me importa lo que diga la gente. Los niños están felices, estoy feliz”.

El exentrenador del Real Madrid reconoció en declaraciones a Sky Sports que sufrieron en la etapa complementaria: “En la segunda mitad, en mi opinión y probablemente la gente en el estudio tenga una opinión diferente, fue Liverpool controlando con el balón y United controlando sin el balón”. Además agregó: “Liverpool nos empujó a la posición defensiva, pero mantuvimos el control”.

Marcus Rashford, que fue el goleador de la jornada al convertir los dos goles del Manchester United, también se refirió al triunfo conseguido: “Estos son siempre grandes partidos. Estamos muy luchando por la segunda posición y queremos asegurarnos de obtener ese lugar”.

Por último, Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, sabe que dejaron escapar tres puntos importantes: “Se trata del resultado y lo perdimos. Los dos goles hicieron que el juego no fuera fácil, tuvimos muchos momentos buenos, dos buenos momentos en la primera mitad donde pudimos terminar mejor”, concluyó.