Nicolás Córdova: “Esto nos va a servir para el objetivo de volver a Primera”

Tras la dura derrota ante Santa Fe (3-0), el técnico de Santiago Wanderers, Nicolás Córdova, reconoció la superioridad de su rival, que acabó con el sueño de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Planificamos tratar de presionar lo más arriba posible, pero esta vez nos encontramos un equipo más fino que en Valparaíso. No tuvimos las herramientas para contrarrestarlos, nos ganaron con sus legítimas armas, jugadores veloces, que sacaron ventaja de sus cualidades”, comenzó diciendo el talquino.

Sobre la baja del delantero argentino Rafael Viotti, el técnico de los caturros señaló que les afectó en el desarrollo del duelo: “Fue una baja sensible. Los otros dos delanteros que tenemos son de características parecidas, así que no tuvimos esa variante que él nos aporta, pero la derrota no pasó por ahí, no ponemos excusas”.

Córdova repitió el sistema habitual con tres defensas, pese a que Santa Fe atacó con un tridente; sin embargo, no consideró este aspecto como algo decisivo: “La línea de tres termina siendo de cinco. La clave era no perder balones en el medio. Dejamos a Santa Fe en fuera de juego varias veces, pero la velocidad de los delanteros de ellos es difícil”.

Por último, el estratega del Decano evaluó como positiva el rodaje que tuvo su equipo en la Copa Libertadores: “Esta experiencia es enriquecedora para el grupo. El torneo es duro, pero estos cuatro partidos ante jugadores de otro nivel nos sirve. Ahora el objetivo es volver a Primera”.