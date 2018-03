Nicolás Córdova: “Nosotros tenemos que aprender a no perdonar”

Santiago Wanderers perdió ante Independiente de Santa Fe, por la fase tres de la Copa Libertadores. Por lo mismo, el entrenador del equipo de Valparaíso, Nicolás Córdova, no se mostró conforme en la conferencia de prensa posterior al partido, ya que su equipo sigue sin ganar de local y sin concretar las ocasiones que se genera.

“Creo que hicimos extraordinarios 30 minutos, y no pudimos capitalizar lo que nos generamos. Siempre el sabor es muy amargo cuando no podemos ganar. Nosotros tenemos que aprender a no perdonar”, expresó el adiestrador de 39 años.

Pero a pesar de todo, destacó que la serie no está sentenciada: “La única cosa positiva es que la llave quedó abierta y vamos a ir a pelear con todo allá”.

Otro que habló después de la derrota fue el defensor del decano Ezequiel Luna, quien dijo: “Ha sido un partido de ida y vuelta, aprovecharon las ocasiones que tuvieron”. Además, agregó: “Hay que pensar de que allá se puede dar vuelta la llave, sabemos que vamos a salir a hacer nuestro juego y a intentarlo hasta el final”.