Nicolás Guerra: “Si juego será por mis méritos y no por la regla del Sub 20”

Cuando Nicolás Guerra apareció el año pasado en el primer equipo destacó inmediatamente cuando tuvo la oportunidad. Una lesión frenó su despegue pero hoy de nuevo se presenta como alternativa. El fin de semana ya marcó.

“Al siguiente día que me lesioné di vuelta la página y pensé en la recuperación”, comentó hoy el delantero en la conferencia de prensa.

Guerra agregó que ya se considera una opción para el técnico Ángel Guillermo Hoyos, pero por su capacidad y no por cumplir la norma del Sub 20. “Siempre seré opción del profe como Sub 20 o o como un jugador integrado. Si juego será por mis méritos y no por la regla”, declaró.

Consultado sobre si siente presión, respondió que “la misma que todos los compañeros, todos estamos remando para el mismo lado”.

Además, sobre su futuro y la opción de partir en algún momento, expresó que primero quiere consolidarse en la U. “Quiero vivir el presente, ir paso a paso. Consagrarme y terminar con un título”.