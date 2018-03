“Ojalá que a Jarry no se le recargue de presión”

“Lo que está haciendo Nico me parece fantástico. Es un crecimiento constante, está evolucionando muy rápidamente. Prácticamente, semana a semana, y eso es muy bueno. Ojalá que no se le recargue de presión, como muchas veces pasa”.

Con estas palabras, Javier Frana, ex tenista argentino y actual comentarista de ESPN, retrata el presente de Nicolás Jarry (73º), quien hoy enfrenta un nuevo desafío en los octavos de final del ATP de Sao Paulo, cuando se mida ante el transandino Guido Pella (57º), en otro adelanto de la serie de Copa Davis, que se jugará en abril, en San Juan.

El ex medallista olímpico alaba el momento del chileno, pero también es muy crítico de la forma en que se desaprovechó el legado de la generación tenística más exitosa de la historia. “Chile tiene un gran desafío, que en el pasado lo pagó un poquito caro, que fue que las figuras que tuvo, que fueron muchas y buenas -más recientemente, el Chino Ríos, Feña González y Nico Massú-, en algún momento fueron más importantes que el tenis. Y ése es el gran problema que pudo haber tenido Chile, cosa que no ocurre en otros países. Cuando una gran figura se va, es importante que el deporte siga vivo, que siga en la ocupación de generar nuevas figuras. Ojalá que en este caso, y que para el bien del tenis chileno y para Jarry, no se le exija más de lo que él puede dar”, asume, deseando que el nieto de Jaime Fillol no lleve sobre sus hombros el peso de años de sequía y la ansiedad de un país por tener una figura.

“Ojalá que sepan respetarle los tiempos que el destino le marcará en cuanto a su evolución. Pero su futuro es muy auspicioso. Hay que ir con cautela, nunca hay que adjudicarle más. No hay mayor presión que cuando te adjudican un enorme potencial. Ojalá que tenga una muy buena carrera y larga”, agrega.

Para el ex jugador de Copa Davis argentino, el encuentro de hoy será muy útil para Jarry y Pella: “No los vi en las semanas recientes, más allá de que vi unos resultados y unos pocos minutos. Será interesante ese cruce, porque lógicamente tendrá un condimento especial. Habrá que ver si Pella va a estar (en la nómina). La gente ya lo vive como un partido anticipado y será en otras condiciones, totalmente distintas, y sí servirá a ellos en caso de que se tengan que enfrentar, para tener una idea muy clara de lo que hace cada uno de ellos y de sus tendencias”.

“La serie entre Argentina y Chile es muy pareja. Nadie puede ver que haya un favoritismo demasiado marcado y cada equipo tiene con qué ilusionarse para poder vencer”, sostiene.

Superficie favorable

Otro tema que causó bastante sorpresa al otro lado de la cordillera tiene relación con las condiciones escogidas por Argentina (arcilla indoor, a 600 metros de altitud). Frana tampoco esconde su inquietud.

“Lo de la superficie me imagino que debe haber estado consensuado con los jugadores, no creo que haya sido una decisión arbitraria. Desconozco cómo fue ese proceso, así que mucho no te podría decir. Quiero creer que el capitán y los posibles jugadores deben haber dado su opinión al respecto. Quiero creer que están todos de acuerdo en ese sentido, porque es la ventaja que tiene un país de poder elegir la superficie que prefiere”, parte diciendo.

Y sentencia en su análisis: “Yo creo que de todas maneras ayuda a que sea más parejo todavía. Por las condiciones, me parece que Chile no se va a sentir incómodo en esa superficie, para nada. Creo que eso ayuda a nivelar un poquito más las cosas. Es la sensación que tengo, creo que les conviene. A Chile le viene muy bien, veremos lo que pasa”.