Tras la absurda expulsión que recibió frente a Audax Italiano el domingo, Óscar Opazo ya recibió su sanción por parte de la ANFP. Será de un partido, al ighual que Rodrigo Echeverría, el defensa de la U que fue expulsado ante Iquique, en Calama.

Antes de saber la sanción, en la conferencia de prensa previo a la Noche Alba, el Torta había dicho: “Sé que me equivoque en el tema de la expulsión. Más en frío puedo analizar la jugada y pude evitar el roce con los jugadores de Audax, pero en el momento creí que era lo indicado. Creo que el árbitro no fue consecuente porque no amonestó al otro”. Por lo mismo, el lateral declaró que apelarán ante la sanción: “Quiero ir para ver si me pueden sacar la tarjeta amarilla. Cuando me sacan la amarilla el cambio estaba realizado, no sé por qué se retrocedió todo”.

Pero el problema de las tarjetas rojas en Colo Colo no es algo nuevo, por lo mismo el volante aseguró: “es algo que debemos mejorar para que no sucedan episodios como los de Audax, pero jugadores como el Mago o Paredes, que sufren muchas faltas, es normal que reclamen. Es algo que pasa en todos los equipos”.

Producto de su buen rendimiento en la banda derecha del equipo albo, son muchos los que lo sitúan como una de las nuevas caras de la selección chilena. Él, sin embargo, prefiere la mesura. “Por ahora no veo el tema de la Selección, si uno hace las cosas bien en su club eso llega solo. Estoy muy enfocado en lo que pasa en este momento con Colo Colo”, expresó.

El polifuncional futbolista también tuvo palabras para lo que será la participación de los albos en la Copa Libertadores. “Sabemos que en la Copa la exigencia es mayor que en el torneo nacional. Vamos por buen camino y hay que seguir mejorando de cara al debut”, aseveró. Y agregó: “Vemos el día a día. No puedo prometer que vamos a ser campeones o no. Primero preparamos el debut ante Atlético Nacional y después veremos el siguiente”.

Por último, reconoció que el partido con Audax fue duro y que es una muestra de que todavía no alcanzan su máximo nivel: “Nos falta todavía, mucho de aquello fue con Audax, un partido que teníamos controlado y se nos complicó. Teníamos para aumentar el resultado en el primer tiempo y terminamos sufriendo. Hay que seguir trabajando para mejorar”, cerró.