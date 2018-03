Osorno sufre y pide ayuda para saldar deuda de 16 millones

Osorno Básquetbol vive una dura situación de cara a los juegos tres y cuatro por la serie del descenso en el Sur. Los Toros aún no definen su situación y hacen un llamado casi desesperado para evitar que el club desaparezca producto de la deuda de 16 millones de pesos que se le debe al plantel.

Pese a ir ganando 2-0 la llave y, hasta el momento, conservar la categoría en la Liga Nacional de Básquetbol, es probable que no se presenten el sábado y domingo en Puerto Montt. Hace algunos días, antes del receso por los partidos de la selección, publicaron una carta firmada por los jugadores chilenos del plantel, acusando la deuda y advirtiendo con no viajar a enfrentar al CEB.

Hasta el momento, la situación se ve más oscura que cerca de encontrar una solución. Es más, según publicaron Juan Fontena y el capitán Rodrigo Muñoz, la plaza de Osorno en el básquetbol chileno podría perderse por el incumplimiento económico hacia los jugadores.

“En conversación con don Ricardo Ampuero, me acaba de informar que no tienen dinero para pagarnos lo que pedimos y dicho esto, no sabemos cuando podemos recibir dinero tampoco. En resumen, al día de hoy no nos presentamos a jugar el sábado”, publicó Muñoz en Facebook.

Por su parte, el seleccionado nacional Juan Fontena expresó: “Lo sentimos mucho por nosotros, por nuestras familias pero más aún por esa fiel hinchada que nos apoyó hasta el final haciendo sacrificios por nosotros que no les correspondían (poniendo dinero de su bolsillo) no nos merecemos esto… Nosotros somos profesionales y vivimos de esto, ¿vamos a comer con la confianza?… Ya esto no da para más y la diferencia de compromiso e intereses de algunos pocos hizo que esto llegara hasta aquí”.

El club en tanto, publicó anoche en la misma red social pidiendo ayuda: “Invitamos a todas las personas, instituciones, empresas a que colaboren con Osorno Básquetbol y así reunir los $16.000.000 que exige el Plantel Adulto para presentarse el día sábado en la Ciudad de Puerto Montt”. Y agrega: “Hacemos un sincero llamado a levantar y a participar de nuestra institución, ya vendrán tiempos de evaluación pero ahora es el momento de estar con el Club y sus Jugadores”.

