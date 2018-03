Otra vez el viento: La participación de Noelle Barahona en el Eslalon Gigante se aplaza para el jueves en Pyeongchang

El viento no para. De hecho, la velocidad de las ráfagas sigue aumentando y ahora no permitirá que Noelle Barahona debute en esta jornada en Pyeongchang. La esquiadora chilena iba a competir en el Eslalon Gigante. Sin embargo, la organización ha informado que la especialidad no se podrá desarrollar dado el mal tiempo.

El primer entrenamiento del Combinado masculino, que se llevaría a cabo a las tres de la mañana del domingo (hora chilena), también había sido cancelado. El jurado de la competencia femenina reprogramó la prueba de Barahona para el jueves a las 09.30 horas en Pyeongchang (21.30 del miércoles en Chile). La chilena, eso sí, debutará en la noche de martes en Chile (miércoles en la mañana de Corea), en el especialidad del Eslalon.

La cuatro veces olímpica se suma a Henrik Von Appen como los deportistas nacionales perjudicados por el fuerte viento que corre en el Centro Alpino de Yongpyong. El esquiador también competirá en el miércoles en la noche de Chile (jueves en la mañana de Corea). Justamente después de la prueba de Barahona.