Pablo Hoffmann y robo a O’Higgins: “Tenían información desde dentro del club”

Visiblemente afectado se encontraba Pablo Hoffman, gerente de O’Higgins, al momento de explicar públicamente el cuantioso robo que esta mañana sufrió el cuadro celeste en sus dependencias del Monasterio Celeste.

“Nos encontramos de verdad muy dolidos, pero tenemos la confianza de que al menos los vamos a descubrir. Primero porque dejaron huellas que no son pocas, también porque es evidente, sin hacer una investigación profunda, de que tenían información que obviamente viene desde dentro del club. No puede ser que a un club le entre a robar y que nos roben a nosotros que representamos a una región. Es por eso que estamos dolidos, pero también sabemos que los vamos a pillar”, dijo el directivo con voz quebrada.

El dirigente explicó que en términos de desarrollar correctamente sus entrenamientos y partidos, “ninguno de los jugadores quedó ni con zapatos ni zapatillas. Entraron a robar y había una ropa del fútbol joven que era New Balance y eso lo dejaron esparcido. Se llevaron lo que es vigente (Adidas), los zapatos y las zapatillas de los jugadores. Se llevaron hasta los canastos. No nos quedamos con nada, salvo la ropa de entrenamiento que estaba en la lavandería”.

Además, expuso que “conjuntamente a la destrucción de diferentes implementos de entrenamientos, mobiliario y cajas fuertes, en el interior del recinto fueron sustraídos televisores led instalados en gimnasio y camarines”.

Sobre las cajas fuertes, Hoffman explicó que “de las 30 cajas que hay en el camarín del primer equipo rompieron dos, al lado de la que estaba con dinero, o sea, evidentemente tenían información de dónde se guardaba dinero, que no es poco y que es de los jugadores”. “Tenemos que ver porqué no funcionó lo que tenía que funcionar. Es notorio que no haya funcionado”, agregó en términos de su seguridad interna

Al cierre, el directivo aseguró que ya han “hecho la denuncia a Carabineros. La Fiscal de turno designó al Labocar para hacer las primera pericias” e hizo un llamado a los hinchas “a no comprar estos productos en el mercado informal y además, a colaborarnos con toda información que obtengan de su venta, informándolo directamente a Carabineros y PDI”.