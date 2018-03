Pablo Sánchez: “No podemos enojarnos y pegar la patada que pegó Camilo por un error del árbitro”

Everton cayó 0-1 frente a Universidad Católica. Es la segunda derrota del conjunto de Viña del Mar como anfitrión. “Lamentablemente no se nos está dando en condición de local. Vamos a tratar de revertir esta situación, porque no nos sienta cómodo. Tendremos que salir a buscar los puntos fuera de casa”, aseguró Pablo Sánchez, director técnico de Everton, en conferencia tras el partido.

En el partido los oro y cielo sufrieron por la banda izquierda, de hecho desde ahí vino el centro para la anotación de David Llanos. “Nos costó el sector izquierdo de Católica. La sociedad que armaron Voboril, Aued y Vilchez”, explicó Sánchez.

El trámite del encuentro estuvo marcado por la expulsión del lateral derecho, Camilo Rodríguez. El jugador de Everton le propinó un patadón en el rostro a Luciano Aued cuando el balón no estaba en disputa.Toda esta situación se dio luego de que Dituro agarrara el balón fuera del área con sus manos, el juez no se percató. “Es expulsión y me parece grave lo de Camilo. No concuerdo con su decisión y nos perjudica bastante. Además intentó dañar a un compañero”, dijo el DT oro y cielo y agregó: “No me parece que el árbitro haya incidido. No podemos enojarnos y pegar la patada que pegó Camilo por un error del árbitro”.

Everton luego de la expulsión se vio más cómodo e incluso inquietó a la UC en variadas ocasiones. Es que, el equipo de Viña del Mar jugó mejor en desventaja numérica. “Valoro mucho la valentía con la que el equipo salió al segundo tiempo. Lo hicieron muy bien. Hay que lograr este buen funcionamiento con once”, dijo Sánchez. Everton jugará este jueves frente a Caracas, en lo que será su debut por Copa Sudamericana. Lo hará en condición de local. “Vamos con mucho optimismo al partido de copa”, finalizó Vitamina Sánchez.

En tanto, Lucas Mugni, volante evertoniano, tuvo otra percepción del partido: “Es difícil analizar. Once contra once, estaba parejo. Las que tuvimos no las convertimos y esos detalles no se pueden cometer”.