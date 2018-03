Palestino y Audax igualan en el inicio de la quinta fecha

Palestino y Audax Italiano abrieron la quinta fecha del Campeonato Nacional con empate 1-1 en el estadio La Cisterna.

En la primera mitad se vio al equipo local manejando la pelota, pero sin provocar mayor peligro. La defensa árabe salía jugando bien desde abajo, con toques entre los centrales y Rosende, que bajaba para ser el primer toque. Un tiro libre de César Cortés y un remate de Roberto Gutiérrez al travesaño fueron los mejores avisos del anfitrión.

En contraparte, Audax Italiano aguantaba y mostraba paciencia ante los toques de Palestino. A los 42′ llegó la recompensa audina y la apertura de la cuenta. Ignacio Jeraldino conectó de cabeza un centro de Bryan Carrasco desde la derecha. El delantero visitante apareció solo y metió la pelota ante la estirada de Pérez. Así se fueron al descanso.

La igualdad árabe llegó a los 55′. Roberto Gutiérrez hace un pase profundo a José Luis Muñoz, que cede por bajo a Matías Campos López. El delantero sólo tiene que empujar la pelota con arco descubierto, ya que el pase de Ribery lo dejó a tiro de gol. 1-1 para Palestino.

De ahí en más, el partido no tuvo un dominador claro, siendo ambos equipos quienes ponían ganas para quedarse con el triunfo. El ingreso de Sebastián Abreu en la visita no tuvo mayor incidencia, pues los audinos no llegaban profundo y los centros levantados no llegaban a la cabeza del charrúa, para concretar en gol la especialidad de la casa.

En la próxima fecha, Palestino visitará a Temuco, mientras Audax hará lo mismo ante Curicó. Con el empate, los árabes llegan a ocho puntos y los audinos cinco unidades.