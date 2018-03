Papá de Neymar confirma que su hijo no jugará ante Real Madrid

Se acabó la incertidumbre para Neymar, su equipo y la selección brasilera. Luego de la fisura del quinto metatarsiano durante el partido contra el Olympique de Marsella, el mundo quedó expectante de lo que pasaría con el jugador.

El padre del delantero afirmó que su hijo no jugará los octavos de final contra el Real Madrid por la Champions League. “El PSG ya sabe que no podrá contar con Neymar las próximas seis u ocho semanas. No hay ninguna opción”, afirmó.

Durante un programa de ESPN, el progenitor del jugador llamó al programa para aclarar la polémica: “Estamos esperando a hablar con el PSG para resolver la situación. No es una decisión de Neymar, no es de él, él no es médico ni yo tampoco. Ahora va a llegar el médico de la selección brasileña y juntos tomaremos una decisión”. Es probable que hoy se conozca la resolución. Por ahora, lo único certero es que la figura del PSG no estará en la cancha junto a su equipo el próximo martes, ni los partidos que vendrán.